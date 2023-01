“Es una mentirosa”: le recuerdan a Claudia López su promesa de no hacer Transmilenio por la 68

Políticos que la apoyaron afirman que debió jugársela para frenar el proyecto y que, contrario a lo que dijo la alcaldesa, sí había formas de hacerlo.

Comerciantes de la calle 68 están molestos con Claudia López porque sostienen que les incumplió y que la construcción de Transmilenio por esa avenida les afectará seriamente.

“No la apoyamos. Eso trae mucho desorden porque no tienen cómo desviar el tráfico por otros lados. Además, cierra las vías y no hay acceso a clientes para que vengan a comprar, las ventas van a mermarse enormemente”, dice Samuel Aparicio.

Por esa razón, le pidieron a López recordar el compromiso que hizo en campaña, específicamente el 19 de octubre, cuando en el debate de Noticias Caracol afirmó: “ni voy a hacer Transmilenio por la Séptima, a diferencia de otros candidatos, ni voy a hacer el de la 68 porque esa plata la voy a pasar a más metros”.

Recalca Claudia García, otra comerciante inconforme, que “para eso llegó al poder. Cambió todo lo que había dicho antes, de que nos apoyaba y que no estaba de acuerdo con el Transmilenio por la 68”.

“Ella ya sabía que eso se iba a hacer y que estaba en plan de adjudicación y todo eso. Después se lavó las manos, ya después de que estaba electa”, agregó don Samuel.

La pregunta que hoy muchos se hacen, especialmente quienes apoyaron en campaña a Claudia López, es si la alcaldesa tenía opciones para frenar esta licitación.

Para el concejal Manuel Sarmiento, sí había figuras legales que podía implementar: “una es la revocatoria de la licitación. Esta es una figura más difícil de decretar e implementar porque se tiene que cumplir requisitos legales, pero lo que se podía hacer era aplicar otra figura que era la de la suspensión o también la de la prórroga de la adjudicación. La ley 80 de 1993 permite ambas cosas con el fin de evaluar las muchas irregulares el proyecto”.

Una posición similar tiene Inti Asprilla, del Partido Verde, quien asegura que, aunque López no la tenía fácil, tampoco se opuso tan radicalmente al proyecto ya como alcaldesa: “sinceramente creo que Claudia debió haber dado la batalla. Quienes votamos por ella y quienes le hicieron campaña le pedimos que suspendiera la licitación, no que revocara la licitación. Creemos que tenía los argumentos jurídicos para hacerlo, sabíamos que era una lucha compleja, una decisión compleja, porque de todas maneras había unas consecuencias jurídicas por el hecho de que Peñalosa hubiera dejado abierta una licitación, pero ya decidió no dar esa batalla”.

