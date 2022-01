¿Es Yhonier Leal un psicópata? Psicólogo forense analiza al confeso asesino

El psicólogo forense Belisario Valbuena analizó las respuestas que Yhonier Leal, confeso asesino de su mamá Marleny Hernández y su hermano Mauricio Leal, dio durante la audiencia y en una entrevista concedida a Noticias Caracol el 8 diciembre de 2021.

Según el experto, en él se evidencia “premeditación, la sangre fría que tuvo al haber planeado el crimen y ejecutado de esa manera”.

Sobre si Yhonier Leal es un psicópata, Valbuena dijo que “no se puede afirmar de tajo, puesto que no se le ha hecho una evaluación que nos dé esos indicios técnicos y científicos”.

No obstante, “hay en él algunos rasgos psicopáticos como esa frialdad, esa falta de empatía, su capacidad de manipular, de mentir ya al verse acorralado, de utilizar a conveniencia los beneficios que le muestra la ley, que el fiscal expone y que aprovecha para su beneficio”, agregó.

Al ver las respuestas que Yhonier Leal dio a Noticias Caracol sobre el asesinato de su hermano y su mamá, el psicólogo considera que pareciera tener “un relato estructurado, que lo dice de una manera rápida, no espontánea”.

Además, le llamó la atención que para la entrevista usara “una prenda que era de su hermano, la chaqueta blanca. Con todo el cinismo, incluso, se atreve a afirmar que estaba sorprendido por el hallazgo del cuerpo de su mamá y de su hermano”.

Valbuena también habló sobre los gestos de Yhonier Leal frente a la televisión y durante la audiencia.

Según él, “no es que sea inexpresivo, de hecho su expresión es de altivez. Él nada más escucha, no muestra ningún gesto ni siquiera de dolor. Están hablando de su mamá, están hablando de su hermano, de lo que presuntamente les ocurrió de esa forma perturbadora, pero él no se muestra perturbado. Inclusive, después de observar al fiscal, cuando le dice ‘míreme a la cara’, él lo observa y no acepta los cargos”.

Luego cambió su versión, dijo, “para su beneficio”.

Valbuena consideró que Yhonier Leal “tiene rasgos de lo que técnica y científicamente ha descrito la psicopatía: esa falta de empatía, ese autocontrol que tiene en su momento de las emociones, la altivez con la que él no acepta la responsabilidad de lo que ha hecho”.

Asimismo, señaló que el confeso asesino tiene un “carácter manipulador, mentiroso, porque hubo posiblemente unos conflictos de carácter familiar que él enmascara diciendo que la relación era muy buena, perfecta, que inclusive él era quien tenía una mejor relación con su figura materna que la que tenía su propio hermano y para esa manera quitar sospechas de algún móvil de tipo personal que él hubiera tenido para asesinar a sus familiares”.

Valbuena también analizó la respuesta de Yhonier Leal sobre si estaba diciendo la verdad.

Esta fue la respuesta que el estilista dio a Noticias Caracol en su momento:

He sido totalmente sincero, les he dicho todo lo que realmente sé, todo lo que realmente hemos pensado y todo lo que realmente pasó, así tal cual lo contamos, con el corazón en la mano (…) Jamás hubo un solo rasguño, jamás hubo una sola palabra, jamás hubo nada de eso.

Para Valbuena, “ante la pregunta clave y relevante de si usted está diciendo la verdad, él no responde contundentemente que sí, él da una explicación. Si yo estoy hablando con la verdad, básicamente respondo ‘sí, es la verdad lo que acabo de decir’. Pero él da una serie de vueltas que da a su respuesta, racionalizaciones, eso genera suspicacias”.

La entrevista de Yhonier Leal en la que había hablado de un posible suicidio de su hermano y su mamá

El psicólogo forense considera que hay “incoherencia entre lo que él dice verbalmente y la manera como lo dice. Incluso algunas contradicciones verbales en su testimonio que la misma Fiscalía aprovechó en relación con la cortadura que tuvo en una de sus manos, pues inicialmente dijo que había sido con unas tijeras y luego en el jardín de su casa”.

