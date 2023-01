Escalofriantes videos de torturas del Tren de Aragua a Los Camilo en una URI en Bogotá

La guerra entre el Tren de Aragua y Los Camilo, dos bandas que se han disputado el control del territorio por el negocio del microtráfico, se trasladó a las celdas. Una vez las autoridades comenzaron a capturar a los delincuentes de dichas organizaciones criminales, en una URI de Bogotá los delincuentes empezaron a torturar a los detenidos a cambio de dinero.

En impresionantes videos quedó registrado el panorama que se vivió durante meses en la URI de Kennedy, que hoy está sin ningún preso.



Publicidad

Una de las grabaciones muestra a un hombre esposado y quien suplica por su vida. En esas celdas los que mandaban eran miembros del llamado Tren de Aragua, la peligrosa banda transnacional que delinque en las calles, pero llevó también su terror a las celdas de la unidad de reacción inmediata.

Una vez las autoridades comenzaron a capturar a los integrantes del Tren de Aragua, alias ‘Matatombo’, como se hacía llamar uno de los más peligrosos delincuentes, se convirtió en el pluma blanca o líder de la URI.

El hombre que fue torturado, presuntamente, era integrante de la banda Los Camilo. A la familia de este sujeto le exigían una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerle daño, si no pagaba era torturado hasta quedar inconsciente o, cómo en este caso, sin los dedos de una mano.

En las unidades de reacción inmediata la Policía es la que está a cargo de la seguridad de los capturados, pero de acuerdo con información de las autoridades serían al menos tres capturados los que fueron torturados en la URI de Kennedy.

Publicidad

Alias ‘Matatombo’ ordenaba torturar a los capturados que llegaban a la URI, les exigía dinero, grababa los golpes, las heridas que les causaban a los detenidos y posteriormente enviaban esos videos a las familias. Para las autoridades, tener a esta banda delincuencial se convirtió en un nuevo dolor de cabeza.

Al conocerse de la primera tortura del hombre al que le cortaron los dedos, la Fiscalía comenzó una investigación para determinar qué pasaba en estas celdas, donde ni los mismos custodios podían entrar o ver qué pasaba de rejas para adentro, hasta que llegó una nueva tortura.

Publicidad

En esta disputa de bandas entre el Tren de Aragua y Los Camilo, uno de ellos fue obligado a permanecer en un baño, en un espacio que no es mayor a 1,80 metros. Durante ocho días esa persona estuvo allí, no se le permitía comer ningún tipo de alimento, no se le permitía salir y a cambio le exigían 5 millones o si no lo asesinaban.

El tercer capturado, presunto integrante de Los Camilo, que fue torturado en las mismas celdas, era un adulto mayor; al tercer día de haber llegado a la URI fue herido en dos oportunidades con arma cortopunzante.

Una guerra entre dos bandas que comenzó en las calles por la disputa del microtráfico y que traspasó las celdas. Dos grupos delincuenciales que están dispuestos a eliminarse para seguir aplicando su reinado del terror en las calles.