Escándalo de rappitenderos tiene desesperados a habitantes del barrio Contador, en Bogotá

Los domiciliarios taponan las vías del lugar y hacen mucho ruido. Las molestias comenzaron desde que la empresa abrió un punto de venta en la zona.

Habitantes del barrio Contador, en la localidad de Usaquén, están aburridos por el incesante bullicio que hacen los trabajadores de la aplicación de domicilios Rappi en las cercanías de sus hogares, sobre todo en horas de la noche.

Según ellos, desde que la empresa abrió un punto de venta de varios productos, entre ellos licores, los rappitenderos se han concentrado en la zona, creando caos vehicular y exceso de ruido.

"La comunidad está muy afectada por la situación porque existe un puesto de Rappi lo que está generando que haya una desorganización, entonces hay parqueo ilegal de motos bloqueo de la salida de los vehículos y los edificios, ruido alto volumen", comentó Adriana Sarta, administradora de uno de los edificios de la zona.

La acción de las autoridades no ha sido mucha. La Secretaría de Ambiente aseguró que no tiene competencia en la situación ya que el ruido no se puede medir en fuentes móviles como lo son las motos de los domiciliarios. Por otro lado, la Policía trata de dispersarlos, pero al poco tiempo vuelven a la misma zona.

Sobre el asunto, el coronel Jairo Merchán, comandante de la localidad de Usaquén, comentó: "Hablamos con los dueños de los establecimientos porque si esto persiste, lo que vamos a tener que hacer es aplicar el código de policía y cerrar el establecimiento y se verán afectados los clientes".

Al hablar con los domiciliarios, esto se justifican asegurando que no tienen otro lugar donde parquear. No obstante, Rappi afirmó que tomó los correctivos necesarios y puso señales de advertencia para que los empleados parquearan en la zona.

En la noche de este viernes, Noticias Caracol regresó a la zona y descubrió que la situación persiste, solo que ahora se parquean en la cuadra de al lado.