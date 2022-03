Escándalo en Alcaldía de Usme: mandataria local dice que denunciará a su papá

Un verdadero escándalo estalló en la Alcaldía de Usme, en el sur de Bogotá . El padre de la mandataria local, Mabel Sua, es señalado de pedir dinero a contratistas a cambio de interferir para que les fueran otorgados contratos del Distrito.

El supuesto caso de corrupción fue revelado por las periodistas Paula Doria y Camila Contreras, quienes escucharon hora y media de grabaciones donde aparentemente el señor Jorge Sua exige las coimas.

Publicidad

Los audios fueron dados a conocer a través del portal La Silla Vacía. "Yo no lo llamaría extorsión, yo lo llamaría, pues hermano, pues si no hay trabajo y si ellos me proponen hermano búsqueme trabajo y hay esto y esto y esto. Ellos ya saben que Mabel tiene que pagar unas campañas, que Mabel tiene que financiar unas cosas", se escucha en uno de ellos.

Los actos habrían ocurrido entre febrero y mayo de 2021. Felipe Jiménez, secretario de Gobierno de Bogotá, dijo que se decidió "radicar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue y se judicialice a los presuntos responsables de estos hechos. Y, en segundo lugar, radicamos una queja disciplinaria".

Publicidad

El funcionario también informó que Jorge Sua, quien trabajaba en el Distrito desde 2016, desde el viernes no es contratista de la Alcaldía.

En entrevista con el diario El Espectador , la alcaldesa Mabel Sua aseguró no conocer sobre lo que hacía su padre: "Voy a hacer la denuncia porque yo en mi carrera nunca me imaginé que eso me fuera a pasar (...) no voy a permitir que los actos de cualquier persona se me endonsen a mí".

Publicidad

Noticias Caracol contactó a la mandataria local, quien dijo estar muy afectada por la situación y adelantando el proceso contra su padre ante la Fiscalía.