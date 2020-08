Escándalo en La Calera: alcalde exigió camioneta nueva de $250 millones

Hay polémica en La Calera porque el alcalde Carlos Cenén Escobar exigía una camioneta de $250 millones para realizar su gestión, en medio de la grave situación fiscal generada por la pandemia.

El día de su posesión, en enero 1 de 2020, el burgomaestre dijo enfático que su “primer proyecto será que el alcalde tenga un carro nuevo, yo en esos carros viejos no me monto y le pido al Concejo en pleno, y que el pueblo de La Calera conozca, que tiene que tener un carro como ejecutivo, como gestor y como representante legal del municipio”.

Dos meses después, nueve concejales aprobaron la compra del vehículo.

Uno de ellos fue Rodrigo Novoa, que reconoció que el pueblo estaba corto de dinero, “pero si el señor alcalde ve que es una prioridad y que la necesita para no pasar un proyecto el otro año para comprar esa camioneta, creo que de verdad se necesita”.

“La verdad es que ya no se justifica que el señor alcalde, ni ningún secretario de Concejo, ni ningún concejal ande en un carro de estos tan acabados”, dijo por su parte Saúl Santiago.

Otros cuatro cabildantes no respondieron en la votación para la compra del vehículo para el alcalde de La Calera, que finalmente fue aprobada.

Publicidad

Sin embargo, esta semana en una sesión ordinaria virtual, el concejal Ricardo García le pidió a Cenén que en lugar de la camioneta pensara en las prioridades del municipio, “como es la unidad móvil de salud, la apertura de la clínica, las vías terciarias. Alcalde, hago énfasis, ¿una camioneta prado 2012 es vieja? ¿Una Fortuner 2009, dos Ford Ranger 2017? ¿Lo son? Que hacen falta carros para las otras dependencias, ¿por qué tiene que ser un carro de alta gama? Porque el presupuesto de ese carro es de “250 millones. Para mí es mucho dinero “

Le recordó que la Alcaldía tiene seis vehículos, pero el funcionario le respondió: “no soy de temor ante los entes de control, eso a mí no me asusta. Y si a usted le asusta andar en un carro a su estilo yo ando en el carro a mi estilo, porque es mi responsabilidad y yo tengo una familia y no voy a andar en cualquier carro que usted me haga recomendación. Se lo agradezco inmensamente y si usted tiene la oportunidad de cambiar el suyo por uno mejor, hágalo”.

Agregó que como representante legal de La Calera “no puede llegar en un Renault 4. Usted no puede mandar su papa en un Renault 4, tiene que buscar un carro bueno para dónde llevarla, movilizar y poderla vender, porque no van a dejar venderla en cualquier parte con cualquier carro”.

Sin embargo, Cenén parece haber dado reversa a su posición y aseguró que se abstuvo “de comprar cualquier vehículo”.

Publicidad

“Lo que hice fue solicitarle al gobernador de Cundinamarca que nos colaborara con algún vehículo de los que normalmente quedan en la gobernación. Hace 15 o 20 días el gobernador nos entregó una camioneta modelo 2009 y un automóvil, vehículos que se encuentran en comodato a nombre del municipio”, informó.

Reiteró que “a la fecha de hoy no hemos comprado ninguna camioneta. Entendemos la situación que está atravesando el país (…) No hemos proceso licitatorio ni hemos comprado camioneta”.