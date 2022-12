Escándalo por muerte de auxiliar de la Policía en Escuela General Santander de Bogotá

Testigo denuncia que un sargento sometió a Juan David Garay a ejercicios exagerados y no quiso atenderlo. “Si ha de morirse, pues que se muera”, habría dicho.

Varias auxiliares que estaban en la Escuela de Policía General Santander, en el sur de Bogotá, hablaron con Noticias Caracol y afirmaron que, el día que falleció su compañero, hubo un exceso de actividad física ordenado por sus superiores como castigo porque, dicen, ya estaban terminando su servicio.

“Le empezaron a decir que él (el sargento) no sabía dar las voces de mando. Entonces un compañero las empezó a dar y él se disgustó por eso. Pasamos por un lado donde hay unos conos y se cayó un cono. Entonces él más se disgustó por eso y nos dijo: ‘¿los auxiliares con mucha recocha? Entonces vuelta a banderas’”, recalca el testigo.

Sostiene, así mismo, que Garay semanas atrás sufrió un accidente mientras llevaba unas vallas metálicas a un evento de la Policía.

“Se pegó muy fuerte en un hombro y se le sangró la boca, pero como él no manifestó nada, siguió bajando las vallas”, agrega.

El testigo dice que, desde ese momento, el joven comenzó a sentir fuertes dolores en su pecho y brazo que se intensificaron con el tiempo. Igualmente, que el día de su muerte no solo corrió largas distancias en la mañana, sino que en la tarde el ejercicio se intensificó.

“Íbamos doblando como por una esquina, subiendo por un parqueadero, cuando él se empezó a quedar. Yo pensé que era por cansancio. De momento ya se quedó mucho y yo: ‘Garay, Garay’. Cuando llegó al frente mío, se empezó a desvanecer, a caerse hacia un lado”, relata.

Recuerda que, en la vuelta número 13, Garay se fue al piso. Sus amigos lo auxiliaron y, según denuncian, el sargento que los obligó a correr llegó tarde y, en un tono de burla, dijo una frase muy dura.

“Él se vino lo más calmado que pudo y dijo: ‘Garay, levántese. Cuando dijo eso, nosotros le respondimos: ‘¿Cómo se va a levantar, no ve lo que le pasó? Si está desmayado, ¿cómo se va a levantar? De un momento a otro llegó y dijo, y utilizó estas palabras: ‘si ha de morirse, pues que se muera’”, sostiene el testigo.

El muchacho fue llevado a la enfermería. Minutos después se confirmó la noticia: había muerto.

“¿Qué le pido a la escuela? Que tiene que pasar un hecho de estos para que den importancia a los auxiliares”, se lamentó el testigo.

A través de un comunicado, la Policía informó que el auxiliar se desplomó en medio de una actividad física y que efectivamente falleció tras ser llevado a la enfermería.

La Fiscalía lleva el caso y ahora los familiares y amigos de Juan David esperan que se investigue y se haga justicia.