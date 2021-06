Escasean vacunas Pfizer en Bogotá: después de horas de fila, centenares se quedaron sin inmunización

En Bogotá centenares de personas que hacían fila desde la noche del lunes en algunos puntos de vacunación, como Plaza de las Américas, recibieron la noticia de que no había dosis de Pfizer, ni para primera ni segunda aplicación. Solo contaban con biológicos de Sinovac y AstraZeneca en ciertos casos.

“Si ustedes vienen por segundas dosis de Pfizer deben comunicarse con sus EPS, ¿bueno?”, decían los funcionarios que están inmunizando a través de un megáfono.

“Una vacuna para el día de hoy, llegamos acá y nos dicen que no hay vacunas. El señor ministro también es un mentiroso que se sienta allá y dice ‘hay vacunas suficientes de Pfizer’ y llegamos acá y dicen que no hay para segunda vacuna de Pfizer”, reclamó Henry Lemus, uno de los afectados.

Varios llevaban 17 horas haciendo fila, a pesar del frío y la lluvia, como Isbelia Mendoza, que se había recostado en un “murito, esperando que nos atiendan; ahorita acaba de llegar un funcionario a decirnos que no nos van a vacunar porque ya se acabó la vacuna”.

Un anuncio que no se explican personas que tenían su carné en mano, que estaban agendados e incluso aquellos que llegaron de otras partes del país.

Es el caso de Hiran Melano, que viajó desde Medellín y que necesitaba la dosis para conseguir un trabajo en el que le dieron “unos días de plazo por tema de vacunación (...) y resulta que ahora no tengo esperanza por lo mismo, porque si no me coloco la segunda dosis no voy a tener la oportunidad laboral”.

Situaciones similares se vivieron en otros puntos como el centro comercial Bulevar Niza.

Ante la situación, en los puntos de vacunación aclararon que las dosis son suministradas diariamente por la Secretaría de Salud y de eso depende el suministro, que las IPS no hacen agendamiento, lo debe hacer cada persona en el sitio https://www.vacunacionbogota.com , y que la fecha que colocan en el carné para la segunda dosis no significa que usted ya tenga turno.

Por su parte, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, informó que este martes y probablemente el miércoles no se aplique la vacuna de Pfizer en los centros comerciales.

“Tenemos 34.885 dosis de Pfizer disponibles en más de 70 puntos entre EPS e IPS”, explicó.

Aclaró que en los centros comerciales de Bogotá están vacunando con primeras dosis de AstraZeneca y que aquellos que necesiten segunda dosis de Pfizer pueden volver a agendarse el jueves.

“No estamos desabastecidos. Tenemos dosis para poner tanto primera como segundas dosis, pero toda vez que la segunda dosis debe ser del mismo biológico que usted se puso la primera, privilegiamos las Pfizer en los puntos de EPS durante estos dos días, para el jueves estaremos nuevamente con nuestro acostumbrado proceso de vacunación tanto primera como segunda dosis”, añadió.

#Atentos @SectorSalud informa que la vacunación contra el covid-19 continúa de manera normal en Bogotá. Sin embargo, ante la baja disponibilidad de dosis Pfizer, este martes y posiblemente el miércoles, el biológico de esta farmacéutica no se aplicará en centros comerciales⬇️ pic.twitter.com/Pj4DDx5OgV — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) June 22, 2021

