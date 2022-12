Escolta que abatió a ladrón se presentó ante la Fiscalía en calidad de testigo

Ente acusador no le ha abierto ningún proceso penal. Defensa de Mario Muñoz espera que se archive la investigación.

Muñoz se presentó a una diligencia judicial en el complejo de Paloquemao dentro de las indagaciones por la muerte del presunto delincuente en la autopista Norte con calle 106.

"Esperamos sea el archivo de la investigación, a favor de Mario, o en caso hipotético, la solicitud de preclusión ante un juez por estar acreditada una causal de ausencia de responsabilidad, que es la legítima de defensa", aseveró Marlón Díaz, defensa del escolta.

Por su parte, el abogado Francisco Bernate recalcó que “en Colombia la legítima defensa es un derecho. Si usted tiene los medios y no encuentra ningún otro mecanismo de protección usted puede defenderse a sí mismo, y lo mismo frente a terceras personas, puede defenderlas, es su deber y sobre todo, es su derecho"

La víctima del robo será testigo y no se descarta que sean llamados a declarar algunos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, así como familiares del señalado delincuente abatido.

Con respecto al robo, las autoridades ya tienen conocimiento de la banda compuesta por otros tres hombres y una adolescente, que en plena hora pico, aprovechan los trancones para atacar a sus víctimas.

