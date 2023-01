Escopolamina para robar: cómo no caer en esta trampa mortal

En Bogotá han aumentado los casos; hay hasta 6 a diario. Evite recibir bebidas o alimentos de desconocidos, y comparta esta información con familiares y amigos.

La situación más reciente, que volvió a encender las alarmas entre las autoridades, fue el de una joven universitaria que apareció semidesnuda y desorientada en Boyacá.

Habla vigilante que encontró en Paipa a estudiante del Externado que... Aunque las autoridades no han determinado qué tipo de sustancia le fue suministrada a la estudiante, se investiga si tras el caso estaría una red criminal dedicada a administrar sustancias para cometer ilícitos.

El uso de la droga por parte de la delincuencia se ha desbordado a tal punto que la escopolamina ocupó el quinto lugar entre las más utilizadas después de la marihuana, cocaína, alcohol y mezclas.

“Esas sustancias generan un estado de control de ansiedad, pero para robar deprime a la persona. La víctima se vuelve dócil, no recuerda, se produce un gran estado de amnesia en el cual el afectado no sabe qué le pasó”, declaró el toxicólogo clínico Miguel Tolosa.

“De las sustancias que más hemos encontrado son las benzodiacepinas, que abarcan cerca de un 60% y 70% de casos que llegan al Hospital Infantil” añadió.

“Muchas de esas sustancias se consiguen en cualquier droguería. Hay sustancias que se utilizan en psiquiatría y que son fácilmente adquiridas porque no requieren fórmula medica”, de acuerdo con el experto.

Según el Instituto Nacional de Salud, en 2017 se reportaron más de 1.150 de estas intoxicaciones.

Conozca más sobre esta modalidad delictiva para que no sea otra víctima de los ladrones:

