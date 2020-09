“Escuchamos, pero no aceptamos”: tía de Javier Ordóñez responde a disculpas ofrecidas por la Policía

El general Carlos Rodríguez, director de la Policía de Tránsito de Bogotá, llegó hasta el sector Villa Luz, ubicado en la localidad de Engativá, para hablar con las tías de Javier Ordóñez, quien murió después de ser víctima de un excesivo procedimiento policial.

En la residencia de los familiares del estudiante de Derecho, el alto uniformado expresó su acompañamiento y solidaridad en este difícil momento que atraviesan.

“Expresamos nuestra total solidaridad y acompañamiento por parte del Ministerio de Defensa y de los 162 mil hombres y mujeres que integramos la Policía Nacional. Manifestamos que sentimos de corazón esta situación y que estaremos allí acompañando”.

Por su parte, Elvia Bermúdez, tía de Ordóñez, manifestó que escuchó al general, pero que no le concede las disculpas que este pidió.

“Vino el general a pedir disculpas porque él dice que no toda la Policía es igual, que esos uniformados se pasaron y que a él le ha dolido. Él dijo unas palabras, nosotros escuchamos, pero no aceptamos, pero creo que es bien. Él sintió la necesidad de pedirnos disculpas, eso no quiere decir que Javier vaya a vivir con eso”, sostuvo la mujer.

