“Ese man fue”: interceptaciones de llamadas, clave para captura de Yhoiner Leal

Son varias las pistas que llevaron a los investigadores de la Fiscalía a señalar a Yhoiner Rodolfo Leal como el primer sospechoso de la muerte de su hermano, el prestigioso peluquero Mauricio leal, y su mamá, Marleny Hernández.

La primera de ellas tiene que ver con las contradicciones en las diversas versiones que le dio a la Fiscalía sobre ese domingo 21 de noviembre de 2021, ya que el hombre aseguró haber hablado con las dos víctimas dicha noche y despedirse de ellas.

Sin embargo, el informe de Medicina Legal da cuenta que tanto Mauricio Leal como su mamá habrían fallecido el 21 de noviembre en la madrugada.

Otra de las pruebas tiene que ver con que Yhoiner Leal quiso apropiarse rápidamente de los negocios de su hermano. Para sustentar esta teoría, tienen pruebas de los movimientos bancarios, derechos de petición en los que pide administrar las cuentas del reconocido peluquero y actas de la empresa en donde Yhoiner Leal se constituye como gerente.

Entre las pruebas más contundentes se encuentran unas interceptaciones de llamadas conocidas por este noticiero. Se trata de comunicaciones entre Jair Ruiz, conductor de Mauricio Lea, y un hombre llamado Jhon, al parecer su abogado, y en la que también interviene la hija de Jair, Karen.

En una primera conversación Jair cuenta que Yhoiner lo buscó ese lunes para que lo acompañara a la casa de Mauricio, aun sabiendo que él podía ir solo.

“Yhoiner podía subir solo porque él vivía allá y tenía llaves. Cuando parquearon, Yhoiner le dijo que fuera a abrir la casa y él se quedó en el carro. 'Abrí y entré hasta el comedor y no escuché sonido en la casa, me volví a la puerta de entrada y le comenté a Yhoiner que no se escuchaba nada'”, contó el investigador.

En esa misma conversación su hija le dice a John, el abogado, que Jair puede estar protegiendo a Yhoiner por lealtad.

“Ahora interviene Karen, hija de Jair, y le comenta ‘que a lo mejor su padre por lealtad está protegiendo a Yhoiner’, y comenta sobre la carta que publicó Revista Semana y afirma que la letra de Mauricio no era así, ya que no tenía buena ortografía, y la carta está muy bien escrita”.

En otra conversación entre Jair y su abogado, días después del crimen, hablan de cómo supuestamente Yhoiner quería implicar al conductor en el crimen.

John dice: "ese man fue".

“Jair dice que 'tengo una rabia, porque me encochina a mí’ (...) John dice: ‘y a golpes, su hija me dijo, y en el entierro estaba relajado’”.

“John dice por el espacio de tiempo, él salió a las 11 horas, el man quería embalarlo, ese man es un hp, es una porquería humana… a la mamá y al hermano que tanto le ayudó. Con la condena que le van a meter no necesita más demandas”.

Finalmente, otra de las pruebas tiene que ver con los rastros de sangre encontrados en la habitación de Mauricio Leal y la cocina. Esta pista, según los investigadores, da cuenta de que al parecer al asesino no le bastó con haberlos herido en una primera oportunidad, sino que tuvo que ir a la cocina por un segundo cuchillo, ya que el primero se partió.