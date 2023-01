ESMAD sí entró a U. Distrital porque agentes subieron tres gradas de escalera externa: estudiantes

El rector cree lo contrario: dijo que los uniformados no violaron la autonomía universitaria y tuvieron que huir de una “lluvia de ladrillos”.

Se mantiene la polémica tras los disturbios protagonizados por encapuchados el viernes pasado en la Universidad Distrital de Bogotá, que dejaron cinco detenidos -tres de ellos menores de edad- y al menos seis lesionados.

Los estudiantes afirman que durante los enfrentamientos, que se prolongaron por más de cuatro horas, hubo un hecho flagrante de violación al campus.

Según los jóvenes, en ese momento la reja de la Universidad Distrital se encontraba totalmente abajo y en medio de la confrontación tres agentes del ESMAD subieron hasta la tercera grada de la escalera externa, pero casi de inmediato retrocedieron.

“Los agentes no lograron sacar a nadie y se devolvieron otra vez hacia el andén del lado de allá, al costado de allá, y siguieron lanzando bombas, lanzando gases”, afirmó Aura María Fernández, defensora de DD. HH. del centro educativo.

Una postura contraria tiene el rector Ricardo García Duarte, quien sostuvo que hubo “un pequeño paso a unas escaleras e inmediatamente retrocedieron bajo una lluvia de ladrillos, pero de todas maneras, categóricamente, no hubo ingreso a la universidad, no hubo orden, no hubo autorización”.

La propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se puso a la tarea de revisar todos los videos que encontró de los enfrentamientos del viernes y fue enfática en señalar que no solo no hubo ingreso, sino que además hubo una serie de actos violentos de parte de un grupo de encapuchados que atentó contra la fuerza pública y los ciudadanos que quedaron en medio de los disturbios.

La queja por parte de los estudiantes sobre la violación a la autonomía universitaria será radicada en la Procuraduría.