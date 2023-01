Esta es la interceptación telefónica que comprometería a Ricardo Carvajal con atentado en Bogotá

En la grabación, revelada por la Fiscalía, se escucha a un hombre decir: “No ve que pusimos la bomba en el General Santander y tocó venir a encaletarnos”.

Ricardo Andrés Carvajal, sospechoso de participar en el atentado con carro bomba, fue enviado a la cárcel luego de una audiencia que duró más de 12 horas.

En esta, la Fiscalía reveló las pruebas en contra del sujeto, entre ellas la interceptación telefónica en la que al parecer habría confirmado su responsabilidad en este acto terrorista.

Además, autoridades tienen en su poder recibos de pagos, reconocimientos fotográficos y entrevistas a al menos cinco personas, quienes lo habrían identificado como responsable de pagar los cánones de arrendamiento de la bodega en donde se habría cargado con explosivos la camioneta con la que se realizó el atentado.

Al señalado se le imputaron los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio, daño en bien ajeno y transporte de explosivos agravado, cargos que no aceptó.

“Están cometiendo un atropello conmigo porque como les digo no participé, ni fui partícipe de este acto tan terrorífico. A las víctimas, que estoy con ellos y que me disculpen si creen que fui yo, pero no he participado en ningún acto delictivo”, dijo Carvajal al salir de la diligencia judicial.

Insistió en que nunca vio a José Aldemar Rojas, a quien la Fiscalía señaló como autor material del atentado en la Escuela General Santander.

En contexto:

A la cárcel Ricardo Carvajal, presunto coautor del atentado a la Escuela General Santander En distintas plazas del país dijeron #NoAlTerrorismo tras atentado en la General Santander