Esta familia salió a deber luego de ser víctima de un choque con bus de Transmilenio

El vehículo en el que viajaban dio, según el conductor, seis botes tras el impacto. Una de las personas que iba a bordo se encuentra en grave estado de salud.

Al drama que viven, se suma que la empresa propietaria del bus de servicio público no les ha respondido.

El denunciante, Nelson Moreno, junto con sus parientes resultaron gravemente afectados por el siniestro registrado el pasado sábado en la calle 13 con avenida Boyacá.

Por si fuera poco, a la persona encargada de los trámites de su familia le dijeron que debían asumir tres comparendos porque en medio del choque no encontró los documentos del vehículo.

Los gastos de los Moreno aumentarán porque cuando los implicados en un accidente no concilian, el trámite es más complicado. Como el accidente comprometió a un vehículo de servicio público, ahora deben interponer una denuncia penal por lesiones personales, esperar la asignación de un fiscal y cumplir una extensa lista de requerimientos.

Adicionalmente, para lograr que les respondan por los daños del carro, declarado en pérdida total, deberá entablar un proceso civil que le representaría otros gastos económicos.