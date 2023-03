Estafador tumbó a 19 personas con supuestas ofertas de casas en remate: ojo a cómo las engatusaba

Un estafador a quienes las autoridades identificaron con el alias de ‘Camilo’ fue detenido en las últimas horas. Se hacía pasar por agente inmobiliario y ofrecía viviendas a través de internet a precios extraordinariamente bajos. Su fachada era inventar que dichos inmuebles estaban en remate y que era una oportunidad “difícil de rechazar”.

Después de ganarse la confianza de los eventuales compradores, o mejor dicho víctimas, les pedía pagos por adelantado y pactaba citas en juzgados o notarías para completar la transacción. Sin embargo, ‘Camilo’ nunca llegaba al lugar, pues se había escapado con el dinero.

Uno de los estafados le contó a Noticias Caracol su drama: “Nos contactamos, fuimos y vimos la casa, solo la mostraban por afuera y empezó el proceso. Empezó enviando documentación del juzgado porque la casa era de remate. La casa estaba publicada en 74 millones y a mí se me hizo llamativa la oferta”.

Por supuesto, el sujeto se vendía como una persona confiable y aseguraba “que todo era legal, que todo salía del juzgado”.

Como este ciudadano, otras 18 personas cayeron en las garras del estafador.

Pero el sujeto dejó ver sus alcances cuando le ofreció dinero a los policías que llegaron a detenerlo. Dicen los uniformados que les prometió 10 millones de pesos si lo dejaban escaparse, algo que no aceptaron.

Ahora ‘Camilo’, el estafador inmobiliario, deberá responder ante la justicia por los delitos de estafa y cohecho, al tratar de sobornar a funcionarios de la Policía.

Ojo a esta otra modalidad de estafa, también en Bogotá

Jaime Alexander Sierra está en un grave problema, luego de vender su carro y no haber hecho el traspaso a tiempo del vehículo. Ahora la justicia lo ha vinculado a un proceso por hurto calificado y agravado y le podría esperar una pena de 16 años. El auto que vendió fue usado para un ilícito en Bogotá.



Según explica, Esther Parra, la tía del joven, los peritos han comprobado que el joven estaba en Ciudad Verde, en Soacha, el día y hora que el vehículo fue usado para un robo en la localidad de Chapinero.

“Ya presentamos todas las pruebas y estamos a la espera de que la justicia revise, y nos den un lineamiento”, dijo la tía del joven que no hizo el traspaso a tiempo.

Pero ellos no son los únicos que han tenido problemas tras la venta de un vehículo.

Según María Rita Espejo, ella también hizo la venta de un carro, realizó el traspaso y ahora le están cobrando una multa. Recalca que ejecutó la venta del automotor en Cota y desde diciembre le están llegando mensajes de que debe pagar unos comparendos.

A diferencia del primer caso, María Rita sí hizo el traspaso y explica que, además, no tiene pase ni licencia pues nunca ha manejado. “Me dicen que si no pago me van a embargar la pensión”, se lamenta la mujer.

Los dos casos evidencian la importancia de hacer correctamente el proceso de traspaso, una vez se ha concretado la venta de un vehículo.



El abogado penalista Saúl León analizó en Noticias Caracol las consecuencias de no hacerlo: “Son varias graves, mientras no se haga el traspaso todos los fotocomparendos se cargarán al vehículo. En cualquier accidente de tránsito, si el propietario no ha hecho ese traspaso, deberá responder solidariamente si hay heridos o incluso fallecidos. Y la más grave, vinculación a procesos penales. Por eso es importante hacer los traspasos en términos de ley”.