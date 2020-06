“Estamos en una pandemia, no de shopping”: Claudia López

Claudia López sostuvo que en las últimas semanas se ha logrado bajar la velocidad de contagio, pero el nivel de ocupación de las UCI viene subiendo.

Por eso, señaló, la Alcaldía de Bogotá toma a partir de este martes el control de todas las unidades de cuidado intensivo, tanto públicas como privadas.

“Eso quiere decir que vamos a asignarle UCI al paciente que lo necesite, independientemente de a que EPS pertenezca para que nadie en Bogotá se quede sin una UCI si la necesita”, aseguró en entrevista con Noticias Caracol.

Advirtió que “estamos a 15 puntos de una posible nueva cuarentena”, aunque recalcó que no quieren llegar a ese punto.

Además, la alcaldesa señaló que todo el mundo deberá salir con tapabocas, respetar el pico y cédula en la ciudad, así como cumplir los horarios establecidos por el Distrito.

Relacionado: ¿En qué casos aplica el pico y cédula en Bogotá?

“Si usted puede quédese en casa”, pidió y agregó: “Le hemos dicho a todos los empleadores en Bogotá, si un empleado les llega con síntomas de gripa, lo tienen que devolver a casa. Si lo aceptan con síntomas y después nos enteramos que por eso hubo contagio, cerramos el establecimiento”.

Para la mandataria, “trabajar y cuidarnos al tiempo es posible”, pero dependerá de que cada persona siga los protocolos y las medidas necesarias para evitar el contagio de COVID-19. “corremos el riesgo de perder todo lo que hemos ganado”, añadió.

Día sin IVA vs. Pico y cédula en Bogotá

El día sin IVA será el próximo 19 de junio, lo que quiere decir que solo podrán salir a comprar en físico las personas con cédula par. Frente a las críticas que esto genera, la alcaldesa de Bogotá respondió.

“Primero la vida. Si todos vamos a salir a hacer compras al tiempo, salimos con la compra y con el contagio. Tenemos que tener conciencia, estamos en una pandemia, no de shopping, no estamos gastando lo que no tenemos”, sostuvo.

No obstante, reveló que le pidió al Ministro de Hacienda que el próximo día sin IVA caiga en fecha par para que los demás puedan salir a hacer sus compras.

Le puede interesar: Bogotá tendrá pico y cédula a partir del martes, anuncia Claudia López