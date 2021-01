“Están reportando como camas UCI algunas que no cumplen condiciones”, denuncia funcionario

Según datos oficiales de la Secretaría de Salud de Bogotá , la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en la capital es lunes – con corte al mediodía - llega al 93,2%, es decir, la ciudad tiene en este momento 133 camas disponibles para pacientes críticos de COVID-19 que requieran ventilación mecánica.

Sin embargo, Noticias Caracol habló con un funcionario encargado de hacer las visitas de seguimiento, control y recopilación de información en los centros médicos del Distrito y, según él, la información que todos los días se reporta al Centro Regulador de Urgencias no coincide con la que se hace pública en Saludata.

“No sabemos por qué despachos refiere que sí hay camas cuando la realidad es que nosotros tomamos la información y no coincide”, afirma el funcionario, quien pidió proteger su identidad.

Asegura que es uno de los encargados de tener contacto directo con los jefes de urgencias o médicos de turno, que, en su mayoría, reportan colapso en las instituciones y les piden que no se remitan más pacientes.

“El día de hoy podemos concluir que no hay camas. Los compañeros que están realizando las visitas han manifestado, por lo dicho por los médicos de urgencias, que no hay camas disponibles. Si llega a haber una cama disponible es porque falleció un paciente o le dieron salida”, enfatiza.

Y añade que, en ocasiones, la Secretaría de Salud reporta como libre una UCI que en realidad no cumple con las condiciones para su funcionamiento.

“Hay instituciones que refieren que puede que tenga la cama, pero no tienen medicamentos. Otros nos dicen tengo la cama, tengo el monitor, tengo el ventilador, pero no tengo el recurso humano para poder brindar la atención de ese paciente y hay otros que nos dicen ‘no tenemos nada porque el espacio ya está totalmente lleno, no tenemos para dónde expandirnos’”, puntualiza.

Al respecto Noticias Caracol buscó respuesta del Distrito. Indicaron que, si bien la información que recopilan sus visitadores se hace en tiempo real para que el Centro Regulador de Urgencias (CRUE) tome decisiones, los datos que se hacen públicos a través de Saludata tienen varias horas de retraso, lo que podría explicar la diferencia entre el informe del visitador y la información pública.