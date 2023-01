Estas 38 familias de recicladores luchan por reconstruir lo que un incendio en Bogotá les arrebató

Sonia María Córdoba, que perdió a su hija de 5 años en las llamas, intenta entre el llanto levantar su ranchito en el lote donde muchos han vivido por décadas.

El incendio se desató el pasado 20 de noviembre en el centro de Bogotá.

Sonia estaba trabajando cuando recibió la fatal noticia.

"Me llamó mi sobrina, que se incendió mi casa y que no pudo sacar a mi hija", recordó.

Y ahí, en medio de las cenizas, dijo que lo poco que han recuperado "es lo que nos han dado de donaciones y necesitamos más, porque si te das cuenta hay muchas familias que quedaron sin nada".

María Teresa Huertas, una de las primeras personas que llegaron a habitar el lote en el centro de Bogotá, asegura que durante 50 años ese ha sido su único hogar, el de sus hijos y sus nietos.

"La vida ha sido un poco pesada, nos ha tocado a sol y agua trabajar y hemos vivido la vida así… hay inconvenientes como ratos que la pasa uno feliz", admitió.

Sus pocos enseres fueron consumidos por las llamas, "todo se perdió, pero a mí gracias a Dios me alcanzó a quedar un cuartico chiquito, ahí nos pudimos arrunchar con el resto de mi familia y ahí vivimos hasta que mi Dios decida cómo son las cosas".

El Distrito les ofreció algunas ayudas y les brindó una opción de arriendo temporal, pero las 38 familias que habitan el lugar se niegan a dejar el sitio.

"Siempre hemos vivido acá, entonces la idea no es irnos de acá, es que nos respeten nuestro espacio y como sumercé ve, vamos a reconstruir nuestros hogares para poder estar viviendo acá, pero eso significa muchos recursos", dijo Olga Liliana Vásquez, líder de la Asociación de Recicladores.

Por eso la ONG Cempre, que promueve el reciclaje en el país, lidera una campaña para apoyar a estas familias.

"Estamos buscando otros aliados que puedan donar, tanto económicamente, como en especie, como en tiempo, acciones que les lleven a recuperar su vivienda, materiales de construcción, mano de obra, limpieza del área, de acompañarlos en el proceso jurídico de legalización del lote", informó Laura Reyes, directora ejecutiva de la ONG.