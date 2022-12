Estas son las cuatro localidades más inseguras de Bogotá: ¿está la suya en la lista?

A diario hay más de 300 robos en la capital de Colombia , un delito que parece no tener fin y que de enero a octubre ha dejado más de 102.000 víctimas. Tan solo en las localidades más inseguras de Bogotá se ha reportado más de 3.596 bicicletas despojadas de sus dueños.



La localidad que más robos presenta es Suba. Noticias Caracol conoció el testimonio de Roque Canencio, un ciudadano víctima de este flagelo: “Yo fui víctima el domingo pasado que venía saliendo de mi casa a las 4:30 de la mañana hacia el portal de Suba. Fui víctima de unos cinco muchachos que estaban consumiendo licor en una esquina. Me dejaron pasar, pero cuando iba caminando se me fueron encima, me robaron el teléfono, los cigarros y me quitaron una plata que tenía en el bolsillo”.

Las cuatro localidades más inseguras de Bogotá son: Suba, Kennedy, Engativá y Chapinero.

De enero a octubre se reporta que en toda la capital se han hurtado 50.685 celulares, de los cuales 20.398 han sido en Suba.

En cuanto a las bicicletas, se calcula que en ese mismo lapso van más de 7.000 bicicletas robadas. Más de la mitad las han quitado en estas cuatro localidades más inseguras de Bogotá.