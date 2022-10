Estas son las pruebas que hay contra alias ‘T’, teniente de Policía vinculado al Tren de Aragua

Noticias Caracol conoció las pruebas más contundentes en poder de la Fiscalía en contra de alias ‘T’, como era conocido el teniente de la Policía capturado por sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua y que extorsionaba a los comerciantes del sur de Bogotá.

Una de sus víctimas, que debe andar con un chaleco antibalas para proteger su vida por las amenazas que ha recibido, relató cómo delinquía el oficial.

Publicidad

“Es un comandante de la policía del CAI Caldas, donde se inició una persecución hacia los comerciantes, inclusive apropiarse de la venta de estupefacientes, pero más que todo a hacerles vacuna a los comerciantes. En este sector estaba haciendo un cobro mínimo de 500.000 pesos”, precisó el testigo.

Según él, al teniente “tocaba cancelarle porque si no llegaban a amenazarnos que iban a cerrar el negocio o que podíamos ser víctimas de muerte, fuéramos nosotros o alguno de nuestros familiares”.

El comerciante afirmó que eran “500.000 pesos mensuales que tocaba darle, aparte de los 500.000 pesos él llegaba y dejaba a estos sujetos a una distancia, los que llegaban a cobrar en efectivo y más o menos a unos 50 metros llegaba y hacía que nos estaba requisando y lo subían a la patrulla para llevarse el dinero”.

El teniente también les hacía llamadas extorsivas a las víctimas. Una de ellas fue interceptada y se oye la molestia del oficial porque se niegan a pagarle.

Publicidad

Comerciante: Mi teniente, buenas noches.

Teniente: ¿Y entonces?

Comerciante: Mi teniente, le marqué a mi hermano, pero mi hermano me dice que cuánto es que le debe.

Teniente: Uno.

Comerciante: ¿Lo de una semana?

Teniente: No, un millón.

Comerciante: Le voy a ser honesto mi teniente, es que ese güevón está bravo porque usted me selló la fonda teniendo los papeles.

Teniente: Listo, no hay problema, vamos a ver quién se pone más bravo, no hay problema. Igual, yo sé cuáles son todos los negocios de él.

El fiscal general, Francisco Barbosa, precisó que el oficial adscrito a la estación de Policía de Kennedy, “presuntamente facilitaba el actuar delincuencial del Tren de Aragua y alertaba sobre las acciones judiciales e investigativas contra sus integrantes a cambio de dádivas que oscilaban entre el millón y los dos millones de pesos semanales”.

Publicidad

El teniente deberá responder por los delitos de cohecho, concierto para delinquir agravado y extorsión.