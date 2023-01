Este conductor atropelló a un domiciliario en Bogotá y luego se dio a la fuga

El accidente ocurrió en el barrio Cedritos. El motociclista fue remitido a una institución hospitalaria por una lesión en su brazo derecho.

Sergio Ortiz, un domiciliario, iba a realizar una entrega cuando fue sorprendido por una camioneta que, según él, no respetó un pare y lo terminó estrellando.

“Cuando miro hacia el lado izquierdo veo que prácticamente la camioneta estaba encima de mí. Frené y la camioneta me cogió toda la parte delantera de la moto. El golpe me arrojó por el aíre y sinceramente el golpe fue muy fuerte”, narró Sergio Ortiz.

El vehículo, una camioneta de alta gama, se dio a la fuga. Un señor que pasaba por el lugar lo persiguió y alcanzó a tomar una foto en las que se ven las placas del carro.

“Tenemos ya la placa del vehículo, se ubicó ya la persona. Está placa es suministrada por la misma víctima que fue atropellada y ya se puso el caso en conocimiento de la Fiscalía”, comentó Rodolfo Carrero, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.

El conductor de la camioneta podrá enfrentar incluso una pena de cuatro años de cárcel por negarse a socorrer al herido.