Este ladrón rompevidrios atemoriza a mujeres en la calle 100 con avenida 19

Un presunto habitante de calle tiene atemorizadas a las mujeres que viajan solas en el norte de Bogotá. Una de las victimas es Mariana, quien se movilizaba en su vehículo por la calle 100 y en el semáforo de la calle 19 fue abordada, según ella, por un hombre que piedra en mano la amenazó para que le entregara sus pertenencias. Ella lo reconoció ya que en redes sociales circula una fotografía de él.

Pero ella no es la única. Casos como el suyo se repiten con frecuencia en este sector de la ciudad.

“Te dice si no me baja la ventana ya y me da plata te rompo el vidrio uno está obviamente completamente aterrorizado bajas la ventana yo fui a sacar dos mil pesos me dice no, me tiene que dar más o le rompo el vidrio, tuve que darle 50 mil pesos”, narró otra de las víctimas del ladrón.

La Policía de Bogotá informó que ya hay un plan de búsqueda contra este hombre, pero para capturarlo son necesarias las denuncias.