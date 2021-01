Este lunes arrancó una nueva cuarentena estricta para siete localidades de Bogotá

Decenas de personas con cero distanciamiento físico, esperando poder subir a un bus de Transmilenio es la imagen con la que amaneció Tunjuelito. Esto preocupa a las autoridades, porque esta localidad tiene hoy más de 639 casos de COVID-19 activos y está en cuarentena estricta.

La preocupación es porque, además, lo mismo ocurrió en algunos barrios de Ciudad Bolívar, donde los ciudadanos se aglomeran en los paraderos de los buses.

Pese a que esta zona de la ciudad está en un estricto confinamiento, por tener más de 1.500 casos positivos, el impresionante trancón parece demostrar lo contrario.

También entraron en confinamiento hasta el 28 de enero Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe, Puente Aranda y Usme, todas en el sur de Bogotá.

Precisamente, esta última tiene más de 900 casos activos de COVID-19 y allí se vieron filas de personas en entidades estatales o bancarias, sobretodo de quienes buscan ayudas económicas para afrontar la cuarentena que inició hoy.

“Estamos desde las cinco de la mañana haciendo la fila aquí para (recibir) la renta básica. Deberían de organizarlo mejor porque estamos en cuarentena y mire esto como está", pidió Araminta Alfonso, una habitante de Usme.

En Bosa también se apreció durante la mañana bastante gente en las calles, ríos de personas en bicicleta y muchos ciudadanos tomando transporte. Incluso, algunos con el tapabocas en el cuello, a pesar de la cantidad de gente.

Los vendedores informales trataron de trabajar en la madrugada, para evadir los controles de la policía y levantaron sus puestos apenas salió el sol.

“Yo trabajo de tres de la mañana a seis de la mañana, no trabajo más. Pero, ¿qué hacemos si no tenemos otro sustento? Yo aquí llevo 24 años y la verdad no tengo otra (manera) de dónde sostenerme”, dijo una vendedora informal.

En Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, dos localidades del sur oriente de Bogotá, la situación estaba más controlada; las calles lucían vacías y con poco tráfico vehicular.

En Puente Aranda, que es la novena localidad con más casos activos del coronavirus, también hubo poca afluencia de personas y aglomeraciones.

Todas estas localidades suman más de 8.500 casos activos de COVID-19 y reúnen alrededor de 2.800.000 habitantes de Bogotá.