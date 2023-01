Este video es clave para dar con hombres que mataron a joven por robarle su celular

Edilson David Triana, de 16 años, fue asaltado y herido mortalmente con arma blanca cuando salía de una tienda en Ciudad Bolívar.

“Él no era de pleitos con nadie, no andaba con malas compañías, era un chino que estudiaba, entraba en once”, asegura Édilson Triana, papá de la víctima, y pide “que esto no sea uno de los tantos casos que están en la impunidad”.

Amigos y conocidos también recuerdan a Edilson como un joven alegre que soñaba con estudiar Educación Física en la universidad.

Jenny Rodríguez, la mamá del menor, cuenta que tenían todo preparado para pasar Año Nuevo fuera de Bogotá cuando ocurrió la tragedia.

“Mi niño había venido a alistar sus cositas para irnos a Girardot, mi esposo lo iba a recoger. Él (Edilson) salió a la tienda a comprar algo y me llamaron que lo habían herido”, dice.

El panorama por robo de celulares es bastante complejo: al día se roban 231 teléfonos móviles en el país y expertos advierten que detrás de estos hurtos están grandes mafias.

