“Este virus en verdad está matando gente”: clamor médico por crisis hospitalaria en Bogotá

Cada día en Bogotá 125 personas demandan una UCI tras contagiarse de coronavirus . Ante la falta de camas, el personal de la salud lanza un S.O.S. a la ciudadanía para que los ayuden a enfrentar esta pandemia.

“Este virus de verdad está matando gente, por favor cuiden a su familia, no hagan fiesta, no salgan, en verdad esto está sucediendo y es una realidad; está azotando a muchos colombianos”, dijo Lizeth Mestra, médica de urgencias de la Subred Norte.

El clamor del personal de la salud a la ciudadanía tiene un solo objetivo, prevenir para no congestionar las urgencias y UCI de la ciudad.

“Hay muchas personas que aprenden la lección de una forma un poco triste debido a que tienen familiares en las unidades de cuidado intensivo”, señaló Fernando Rincón, coordinador de la unidad de cuidados intensivos Ciosad.

“Cada día es más alta la demanda para pacientes de cuidados intensivos y para pacientes de hospitalización, en estos momentos la ciudad está atravesando la mayor demanda de UCI y camas hospitalarias”, advirtió Harvey Neuta, director de servicios de urgencias de la Subred Norte.

Ellos han sacrificado todo, el tiempo con sus familias, con sus hijos, y no entienden cómo la ciudadanía insiste en reuniones y aglomeraciones.

“A usted que se puede quedar en su casa, a usted que puede no exponer a su familia, a usted que puede no exponer a sus padres, a usted que puede no exponer a sus hijos, quédese en casa, nosotros no lo podemos hacer”, pidió la enfermera Yaneth Mora.

Bogotá está en alerta roja, la ocupación UCI es del 92%. Si alguien muere, tristemente es la posibilidad para que otra persona comience su batalla por la vida.

“No queremos llegar a un punto de qué tengamos que tomar como médico la decisión de priorizar una cama de UCI sobre otra persona”, aseguró Fernando Rincón, coordinador de la Unidad de cuidados intensivos Ciosad.