Estilista Mauricio Leal y su mamá fueron hallados muertos en una vivienda

El estilista Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, fueron hallados muertos en su vivienda localizada en la vía a La Calera. Los detalles del hecho aún son materia de investigación y serán los resultados de las necropsias los que permitan conocer qué pasó en realidad.

Por ahora se habla de un arma cortopunzante supuestamente encontrada en el lugar, pero la Policía y la Fiscalía no han entregado un reporte oficial.

Entre tanto, la farándula colombiana despide con sentidos mensajes de cariño al afamado estilista, quien se destacaba en el mundo del espectáculo por su profesionalismo, mismo que lo llevó a trabajar para modelos, reinas, cantantes y actrices.

Entre las primeras voces que se pronunciaron ante la muerte del estilista Mauricio Leal están las de Andrea Serna, que publicó una fotografía junto a él con un cariñoso mensaje: “cuánto extrañaremos al ser bondadoso, amable, siempre sonriente y optimista (…)”.

Otro de los tristes homenajes fue posteado por la presentadora de Día a Día Carolina Cruz: “Me parece mentira no volverte a ver, con esa sonrisa y alegría única. Dejas un vacío inmenso, dejas una huella imborrable”.

La exseñorita Colombia Gabriela Tafur le dedicó estas palabras: "Lo único más grande que tu talento era tu gran corazón. Me viste crecer, me acompañaste de la mano en los sucesos más importante de mi vida y estuviste ahí de manera incondicional y desinteresada. Qué falta que me harás. Vuelta alto, mi baby. Qué vacío el que dejas"

Melina Ramírez, Valery Domínguez, Carmen Villalobos y varias famosas también han dejado sus condolencias tras la muerte del estilista Mauricio Leal, quien además contaba con un salón de belleza en el norte de Bogotá.