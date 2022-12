Esto es lo que deben saber los taxistas de Bogotá, a un mes de pasar del taxímetro a la tableta

Desde el 31 de marzo, conductor que no esté usando la plataforma no podrá operar, advirtió la Secretaría de Movilidad.

"Lo que pasa es que en la empresa no dicen si las van a aprobar o no, o si dan autorización para sacarla", dijo uno de los conductores consultados por Noticias Caracol.

"La empresa no la ha generado, no ha sacado la aplicación", sostuvo otro.

Sin embargo, Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, precisó que "el 31 de marzo todos los taxis de la ciudad deben tener la plataforma andando para poder cobrar las nuevas tarifas, de ahí en adelante el que no tenga la plataforma, pues no puede operar".

La tableta que reemplazará al taxímetro deberá entregar "información del cálculo de la tarifa, estamos pidiendo información de los eventos, entonces cuando se interrumpe una carrera que eso funcione adecuadamente, que la app funcione bien cuando el usuario va a calificar al taxista", según Bocarejo.

Sin embargo, los conductores temen por su seguridad, porque con la actualización tecnológica para las tarifas deben tener dos dispositivos, uno para ellos y otro para el usuario.

“Si nos roban por un celular, imagínate con dos tabletas”, dicen.

Y es que según una encuesta realizada por las aplicaciones móviles, los celulares y las tabletas son los elementos que más les hurtan a los taxistas en Bogotá, con un 31% de casos, seguido del producido, con un 13%.

Esto establece, según la Secretaría de Movilidad, la actualización de las tarifas:

1. Cada taxi contará con al menos dos dispositivos: uno de manipulación del conductor (móvil o tableta) y uno de manipulación del usuario (tableta empotrada en la parte trasera de la silla del copiloto).

2. En la tableta disponible al usuario se verá: información de la tarjeta de control del taxi, del conductor, el origen, la ruta sugerida, el destino y el valor del servicio.

3. En el dispositivo en mención, el usuario podrá escanear un código QR para verificar: i) vigencia de la tarjeta de control (debe ser renovada cada mes por los taxistas ante las empresas y se desactivará automáticamente si esto no ocurre); ii) confirmación de la tarifa dada por la plataforma. Lo anterior se hará a través de la App SIMUR, aplicación para teléfonos inteligentes de la Secretaría de Movilidad que se lanzará en los próximos días.

4. Los usuarios que no deseen o no puedan manipular la tableta, le dirán verbalmente la información del servicio al conductor y este suministrará los datos a la plataforma. En todos los casos la tarifa debe aparecer liquidada en la tableta a los ojos del usuario, y así mismo deberá escucharse la información a través de mecanismo audible.

5. No habrá tarifa dinámica (variación del costo según la demanda del momento), como tampoco cambios en la tarifa durante el trayecto por ningún motivo: trancones, lluvia, recargos. Todo será calculado en la tarifa de manera anticipada por la plataforma y el usuario siempre debe aceptarla antes de iniciar el viaje. Solo en dos excepciones la tarifa podrá cambiar durante el trayecto: i) cuando el usuario interrumpe el servicio antes de llegar a su destino final; ii) cuando el usuario cambia el destino final. En el primer caso, la aplicación debe recalcular para cobrar únicamente la distancia recorrida. En el segundo, la aplicación recalculará para sumar el saldo de la nueva distancia a recorrer y la distancia recorrida en la carrera original (el banderazo y los recargos solo se incluyen en la carrera original).

6. Seguirá vigente el factor de congestión: este factor reconoce el hecho de que, a bajas velocidades, los vehículos consumen mayor combustible. Esto explica que en horas pico el taxímetro marque una carrera más costosa que la que marcaría para el mismo trayecto en horas valle. Dicho concepto hace parte de la liquidación de la tarifa en los taxímetros actuales y seguirá estando presente en la ecuación (algoritmo) que utilizarán las nuevas plataformas para liquidar el costo de las carreras. Se aplica con base en la velocidad promedio de los viajes de taxi en Bogotá (35km/h).

7. Los usuarios podrán seguir tomando el taxi de la manera que prefieran: vía aplicación desde su celular, en la calle, por teléfono, etc. Lo clave es que una vez el usuario se monta al taxi, los datos del servicio deben ser ingresados a la plataforma y seguidamente esta liquidará la tarifa. El usuario debe aceptarla antes de que el taxista inicie la carrera.

8. No habrá una única aplicación y cada empresa podrá desarrollar una propia. Estas deberán habilitarse ante el Ministerio de Transporte y seguidamente inscribirse ante la Secretaría de Movilidad para operar en Bogotá.

