“Esto es para engañar bobos”: Petro se vio con Peñalosa y cuestionó el metro elevado

Insistió en que el proyecto no tiene estudios suficientes. El alcalde lo defendió y responsabilizó al actual senador de la contaminación en Bogotá.

El debate tuvo lugar en la comisión tercera del Senado.

Petro aseguró: “El metro elevado no tiene estudio de factibilidad, esto es para engañar bobos (…) si no está aquí el estudio de factibilidad del metro elevado y el de diseño, no hay licitación para construir, embarca a la nación en un desastre financiero”.

Peñalosa defendió su proyecto y dijo que el subterráneo, que promovió el excandidato presidencial, era inviable. Además, recalcó que la construcción del metro elevado es irreversible.

En medio del debate, el alcalde de Bogotá culpó a Petro de la contaminación actual en la capital y afirmó que este “prorrogó los contratos de unos buses que tenían hasta más de un millón de kilómetros”.

