“Esto es un robo”: defensora del espacio público dice que este parqueadero en Bogotá no puede cobrar

Asegura que no tienen contrato de administración y mantenimiento. Juan Diego Alvira le puso el ojo a la denuncia.

“Ellos han recurrido a diferentes estancias legales para entorpecer este proceso”, afirma Nadime Yaver, defensora del espacio público de Bogotá.

Según la funcionaria, es ilegal que, en el estacionamiento ubicado en la calle 98 con 19, estén cobrando.

Después de mucho insistir, el representante legal del estacionamiento respondió ante los señalamientos: “La postura nuestra es que hay una controversia contractual que debe ser dirimida por un juez administrativo”.

Entretanto, la Secretaría de Gobierno confirmó que se interpuso una querella pidiendo la restitución del espacio público del parqueadero, pero que todavía no existe una decisión de fondo. Por lo tanto, no se puede ordenar una acción policiva y todo debe seguir como está ocurriendo actualmente.