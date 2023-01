Esto exigían Los Camilo para pagarles a sus sicarios por crímenes: “Sin foto de pintura no hay pago”

El 14 de enero de 2021 comenzó la operación con agentes encubiertos para desmantelar la banda criminal Los Camilo, señalada de homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y de estupefacientes.

Según la fiscal del caso contra el grupo criminal, este tenía el control en los barrios Ciudad Verde, León XIII, La María y El Altico, en Soacha, Cundinamarca, pero también en los barrios Venecia, en Tunjuelito, y en dos localidades más de Bogotá.

“Resaltándose como territorialmente puntos de injerencia en la localidad de Bosa: en el sector de San José, Brasil, Porvenir, Santa Fe, Carbonel, Piamonte, San Bernardino, El Tropezón, Despensa, Libertad, La María, Naranjos, Recreo y Los Olivos. En la localidad de Kennedy en los barrios Class, La Rivera, Bellavista, Patio Bonito, La 38, Tierra Buena, Los Tubos, Caracol, Dindalito”, detalló.

Uno de los crímenes de Los Camilo fue perpetrado en noviembre pasado en el parque Venecia, donde uno de los sicarios asesinó a un ciudadano venezolano que presuntamente hacía parte de otra organización delincuencial y vendía estupefacientes en una zona controlada por la banda.

Una vez cometió el crimen, el delincuente lo reportó a alias ‘Danilo’ y alias ‘la Coja’: “Bueno papá lindo, no tiene que hacerme la pregunta ni de cuántos. Los míos son efectivos, con uno bastó, en toda la nuca, más para arriba. Mejor dicho, es que me faltó fue tocar y decirle ‘míreme’”.

La banda Los Camilo “estaba dedicada a la venta, distribución y almacenamiento de sustancia estupefaciente bazuco, mediante la modalidad de microtráfico o narcomenudeo en la ciudad de Bogotá”, dijo la fiscal del caso.

En una de las conversaciones interceptadas en más de cien líneas telefónicas intervenidas, los sicarios daban parte de sus acciones delincuenciales:

Integrante de Los Camilo: ¿Lo sonaron?

Sicario: Ya ese man cacho, ya ese man cacho, tocó mandar al socio en taxi porque… ¿qué fue lo que paso? Nos vio un vigilante de una casa, de esa finca, ¿si pilla? Nos vio el vigilante, agarró el radio al acto y yo lo que hice fue montar al socio en un taxi.

Los Camilo también exigían pruebas de los asesinatos usando lenguaje cifrado: “Tómale fotos a la pintura para ver cómo quedó la casa pintada para poder recibir el pago, si no, no hay pago, para que quedes claro, sin foto de pintura no hay nada”.

Una de las personas al servicio de la banda le contó a uno de los agentes infiltrados que viajaba “en una camioneta y traigo droga de un pana, de un tipo que es un duro ya, y yo le manejo la camioneta al señor. Le dicen ‘el Socio’, mano. Pregúntele al que usted vea que yo trabajo con ese señor. Yo estuve preso en Venezuela y yo no soy loco de andarme metiendo en problemas”.

Los Camilo, además, torturaron a una pareja que, según los investigadores, haría parte de una organización criminal y que supuestamente entregaba información a otras bandas de cómo operaba el temerario grupo.

Dispararon dentro de una vivienda de León XII, en Soacha, pero fueron tiros fueron de advertencia. Al llegar las autoridades capturaron a una persona en flagrancia y el resto huyó.