"Esto no puede quedar en show”: tía de Sara Sofía sobre libertad de Carolina Galván y Nilson Díaz

La juez quinta de control de garantías en Bogotá declaró ilegal la captura de Carolina Galván y Nilson Díaz, quienes son los principales investigados por la desaparición de Sara Sofía Galván. La juez ordenó su inmediata libertad.

“Teniendo en cuenta la decisión adoptada por este despacho judicial se debe proceder a restablecer ese derecho fundamental y es así como se libra la boleta de libertad con referencia al ciudadano Nilson Díaz y se libra en la boleta de libertad respecto a la ciudadana Carolina Galván Cuesta”, indicó la juez quinta de control de garantías.

Para la juez, no se respetaron los derechos de ambos recapturados y no se les permitió tener comunicación con un abogado de la defensoría pública.

“Se habría procedido a una entrevista con una defensora del pueblo y alegando que en este caso sería culpa de la Defensoría que no se hubiera dado esa entrevista en el día de hoy, sin aportar ningún elemento que así lo sustente”, agregó la juez.

Además, la juez hizo un llamado de atención a la Fiscalía porque aseguró que en los medios de comunicación se señala a estas personas, pero que no se presentan pruebas en las diligencias.

“El debate se debe dar es en las audiencias, el debate no es en los medios de comunicación, que las pruebas, que los elementos materiales se deben aportar es en los estrados judiciales”, señaló.

Carolina Galván y Nilson Díaz recobraron su libertad de manera inmediata.

Por su parte, la Fiscalía emitió un comunicado donde manifestó: “La Fiscalía no compartió el argumento de la funcionaria judicial y señaló que desde las primeras horas del domingo, los dos capturados recibieron asistencia de una defensora pública, como consta en un informe de la Policía Nacional”.

Reacción de Xiomara Galván, tía de Sara Sofía

En entrevista con Noticias Caracol , Xiomara Galván hizo un fuerte pronunciamiento sobre la decisión y demandó respeto por el caso.

“Yo siento que Sara Sofía está en medio de estas instituciones, las cuales, como lo evidencié ayer en la audiencia, se han dedicado a ver quién hace el trabajo bien y quien lo hace mal y no estamos concentrados realmente en lo que aquí deberíamos estar concentrados y es buscar a Sara Sofía, saber realmente qué pasó con Sara Sofía", manifestó.

"Yo sí hago un llamado a estas instituciones, no es represalias, es un llamado a que por favor se tiene que hacer justicia y que se concentren en lo que realmente importa que es Sara Sofía, esto no puede quedar en show, esto es una burla de verdad, lo que pasó ayer fue una burla, me desconecté de la audiencia de la rabia y la impotencia que me dio de ver que velaron por todos los derechos de Nilson y Carolina, pero por los de Sara no. Lo que realmente nos importa que es Sara Sofía está totalmente callado, totalmente en silencio. Exijo respeto de verdad por este caso”, agregó.