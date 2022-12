Esto opinan ciudadanos y expertos sobre idea de ampliar a todo el día el pico y placa en Bogotá

Mejora de la movilidad durante visita del papa impulsó la propuesta. Aunque algunos creen que es la solución, otros piden explorar más alternativas.

La situación es crítica en Bogotá, ciudad que cuenta con un parque automotor de 2.000.000 carros y 400.000 motos.

La cifra de vehículos aumenta cada año y, según voces en el Concejo, es la causante de que la capital del país figure en el ranking de las cinco peores ciudades del mundo en materia de movilidad.

La pregunta que hoy se hacen muchos es qué tan conveniente sería la idea de la administración distrital de ampliar a todo el día la restricción de pico y placa para vehículos particulares.

Según Stalin Rojas, director del observatorio de movilidad de la Universidad Nacional, este tipo de medidas no pueden asumirse sobre hechos extraordinarios como la visita del papa, pues fue adoptada por una contingencia especial.

Algunos conductores consultados por Noticias Caracol también se pronunciaron frente a la polémica.

“El problema es que la gente que se está desplazando en automóvil va a comenzar a transportarse en Transmilenio y este sistema tampoco es eficiente”, opinó uno de los entrevistados.

“No me parece, uno tiene que hacer cosas en el día y pierde todo el día, no puede usar el carro”, declaró otro.

Stalin Rojas pidió mejorar las frecuencias de Transmilenio, así como trabajar en el hacinamiento, la venta de tarjetas y la seguridad.

