¡Esto ya es la tapa! Alcantarilla descubierta se traga una moto en Bogotá

El conductor alcanzó a saltar del vehículo. Motociclistas afirman que es un problema al que se enfrentan a diario.

El hombre iba por la carrera 74 sur, en el sector de Lago Timiza, cuando la alcantarilla -literalmente- se tragó su motocicleta. Salió ileso, a pesar de que venían carros a alta velocidad detrás de él.

Este no es el primer caso de un accidente causado por una alcantarilla sin tapa, varios usuarios de motocicletas se quejan del mismo problema.

“Iba por la autopista, sentido sur - norte, por la 138 y al coger un hueco de una alcantarilla, me resbalé, me caí y me tuvieron que operar la pierna”, relató Carlos Vasquez, motociclista accidentado.

Conductores de automóviles también denunciaron esta problemática. “Hay bastantes y con estas lluvias, se tapan y se tira uno las llantas y los rines" contó uno de los cientos que se ven afectados por estos huecos a diario.

Y es que las alcantarillas sin tapa son un problema que lleva afectando a Bogotá desde hace mucho tiempo. No importan las estrategias tomadas por el Distrito, este fenómeno sigue, tanto así que el año pasado se gastaron 1.535 millones de pesos para reemplazar las que se habían robado.