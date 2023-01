Estos dos ladrones no pudieron culminar su crimen y serían expulsados de Colombia

La Policía los capturó en flagrancia. Golpearon y tiraron al piso a una biciusuaria en Bogotá a la que intentaron robarle su medio de transporte.

Angie Arce se dirigía a su trabajo, en la madrugada del miércoles, cuando los jóvenes, ambos venezolanos, la abordaron en la estación de Bandera con un arma blanca.

“Cuando iba dando la curva llegaron ellos dos, me tumbaron de la cicla, me hicieron golpear, me estrujaron, me quitaron la bicicleta y se la llevaron”, contó la mujer.

Angie señaló que “la gente que iba en bicicleta fue la que me ayudó, gritaron, llegó la Policía y los capturaron”.

Los dos jóvenes serán presentados para su judicialización y Migración Colombia estudiará el caso para determinar su posible expulsión del país.