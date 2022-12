Estos dos motorizados no necesitan parrilleros para robar a un desprevenido cliente

Uno se queda afuera vigilando mientras que el otro se baja de la moto, ingresa al local y se lleva las pertenencias de un hombre.

Ocurrió en Bogotá. Cámaras de seguridad del sitio muestran al cliente ingresando a la cigarrería ubicada en Engativá a las 7:20 de la noche.

Mientras decide qué comprar, se cómo los delincuentes llegan en una moto cada uno. Uno de ellos apunta desde afuera con un arma, mientras que el otro estaciona la motocicleta, se baja y entra al negocio. Le quita la maleta a su víctima y lo requisa para no dejarle nada. Después se sube tranquilo al vehículo y emprende la huida sin perder tiempo.

Vecinos del sector afirman que no hay suficiente Policía y que cuando pasan lo hacen de afán. La escena ya se ha visto en Bogotá pese a la restricción de parrillero:

Sin parrillero, dos ladrones en motos distintas intimidaron a... Ladrones en moto no tienen ningún problema para seguir robando sin...