Estos videos, fotos y declaraciones probarían exceso de fuerza durante motín en La Modelo

De lo ocurrido en la Cárcel La Modelo de Bogotá se conocieron videos, declaraciones, fotografías y otras pruebas que demostrarían excesos en el uso de la fuerza por parte de los guardias contra los internos, quienes al parecer habrían sufrido todo tipo de vejámenes.

“10 horas de terror” fue el título de la revista en el artículo sobre el hecho que calificó como una “masacre”. La investigación entrega detalles del amotinamiento del pasado 21 de marzo.

Esa noche de sábado, centenares de internos del patio 4 y 5 iniciaron una revuelta que quedó registrada en las cámaras de seguridad del centro penitenciario.

“Los del patio cuatro, casi 1.000 internos estaban fuera de sus celdas armados con cuchillos y punzones. Pusieron colchones en las rejas y los encendieron para impedir que nos acercáramos. Otro grupo fue hasta una de las garitas donde había un muchacho prestando guardia y lo iban a quemar vivo”, narró uno de los guardianes a Semana.

“Nos estaban disparando y prácticamente todos tenían machetes, cuchillos, chuzos y de todo. Nos iban a matar. No estamos hablando que son precisamente hermanitas de la caridad. Allá están los presos más peligrosos del país y entre ellos mismos hubo algunos que aprovecharon el desorden para matarse y cobrar venganzas”, añadió.

Noticias Caracol registró cómo, al exterior del penal, familiares de los reclusos exigían respuestas.

“Yo solo quiero saber cómo está Dios mío y que no les disparen más”, dijo la madre de uno de los reclusos ese día. De ahí en adelante inició una balacera que duro cerca de 40 minutos.

Sin embargo, algunos reclusos le aseguraron a Semana que fueron atacados en estado de indefensión.

“Nos comenzaron a disparar como si estuvieran cazando patos. Nosotros íbamos corriendo, tratando de llegar por los lados del rancho para escapar de los gases porque no podíamos respirar. Yo iba con Juaco (Joaquín Mejía) y, de un momento a otro, él cayó boca abajo como un costal de papas, le dieron por la espalda”, contó uno de ellos.

Según explica Semana, las necropsias de los internos que perdieron la vida esa noche y los relatos de los investigadores darían cuenta de un exceso de fuerza.

“Daniel Carabaño, de 30 años, recibió dos impactos de fusil en la cara. A Jesús Gómez, de 38 años, le dispararon en la boca. Cristian González, de 21 años, recibió un tiro en la frente. Diego Rodríguez, de 25 años, cinco disparos en el pecho. Joaquín Mejía, de 28 años, dos tiros por la espalda. Pedro Arévalo, de 29 años, sufrió un disparo en la parte de atrás del cuello”, se lee en el artículo '10 horas de terror'.

Uno de los investigadores que estuvo en el centro penitenciario horas después de los hechos aseguró a la revista: “Es evidente que en muchos de los casos los disparos se hicieron con la firme intención de matar y no como una medida disuasiva. Por ejemplo, disparar al aire, las piernas o partes no vitales del cuerpo”.

Semana asegura que las imágenes en su poder desatarán un escándalo, pues “los videos, las fotos y los informes forenses muestran que los asesinaron en estado de indefensión. No menos grave es lo que ocurrió con decenas de detenidos, que tras rendirse sufrieron torturas y golpizas”.

Aunque el Ministerio de Justicia, en su momento, explicó que se trató de un plan orquestado por el ELN, que pretendía realizar fugas masivas en diferentes cárceles de Colombia, aún las autoridades tienen una deuda con el país para determinar lo sucedido la noche del 21 de marzo.

Ante estas revelaciones, el director del Inpec, general Norberto Mujica, aseguró que una vez se presentaron los hechos hizo presencia de manera inmediata en la Cárcel la Modelo el cuerpo técnico de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, quienes están a cargo de las investigaciones penales y disciplinarias a las que haya lugar.

Uno de los familiares de las personas detenidas pide que se esclarezca lo sucedido. “Esos chicos salieron corriendo y precisamente pasó lo que pasó, no estaban pretendiendo hacer una cosa de esas, no tenían armas, allá no hay armas. Ellos no estaban armados. No fueron ochenta y tantos heridos, fueron muchos muertos y los pocos heridos que hubo ya regresaron a la cárcel”, dijo.

Según el general Norberto Mujica Jaime, esa noche se controló el intento de una fuga masiva.

“El Inpec lamenta la muerte de los privados de la libertad en estos hechos, pero reitera su compromiso con el cumplimiento de la misión encomendada por la ley, así como el respeto y protección de los derechos humanos de nuestra población penitenciaria”, afirmó Mujica

Tras los disturbios, el gobierno declaró la emergencia carcelaria en el país y se expidió un decreto con medidas para enviar a casa por cárcel a al menos 4.000 detenidos para mitigar el hacinamiento y prevenir contagios por COVID-19 en los centros carcelarios.