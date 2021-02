Estos videos son clave, según la Policía de Bogotá, en el caso de Gareth Steven

La Policía busca establecer quién fue el responsable del ataque contra Gareth Steven Sella en la más reciente jornada de protestas en Bogotá .

En poder de los investigadores hay fotos y videos que, dice la Policía, indicarían que el joven se había encapuchado, insiste la institución, para participar en las manifestaciones.

Una fotografía que deja ver a Gareth Steven, el joven herido durante las marchas y quien fue atendido por gestores de convivencia, es clave para los investigadores de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Policía de Bogotá.

“Observamos que vestía un jean, una camisa azul. Con esas imágenes empezamos a hacer un rastreo de cámaras para poder identificar el momento en que el cual salió lesionado. Sin embargo, más de tres horas duró este proceso, donde logramos identificarlo por la vestimenta”, dijo el general Óscar Gómez, comandante de la Policía de Bogotá.

“Gracias a esta labor investigativa de los policías logramos un detalle muy importante: los zapatos, los tennis que utilizó Gareth en el momento que lo trasladaron al hospital coincidían con una persona que estaba encapuchada, con un overol negro, un casco, y que portaba las misma características de tennis”, dijo Gómez.

Ya con esas elementos, aseguró, empezaron a buscarlo en otras cámaras del sector donde habría sido herido. Justo en un establecimiento comercial ubicaron otro video.

“Encontramos que este joven ingresa allí, se quita su vestimenta, con la cual estaba participando en la protesta, ingresa a un baño, donde es auxiliado por otra persona y posteriormente es trasladado a un centro hospitalario. Nosotros estamos haciendo el barrido de cámaras desde el momento en que sale la marcha hasta donde finalmente fue disuelta, para establecer la verdad. A nosotros nos interesa darle tranquilidad y claridad a nuestra comunidad y determinar cuáles fueron los momentos y qué elementos le causaron esta lesión a este joven”, indicó el oficial.

“Lamentamos muchísimo que este hecho se haya presentado, también quiero decir que nuestros hombres fueron atacados con piedras, no sabemos si como consecuencia también de ese lanzamiento de piedras entre ellos mismos hubiese podido salir lesionada esta persona. Hace parte de la investigación y estamos avanzando rápidamente para dar claridad a este hecho”, agregó.

El general Gómez también dijo que el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) intervino la marcha de acuerdo con los protocolos.

Ya con ese análisis, insistió que junto con el secretario de Seguridad Hugo Acero decidieron que interviniera el Esmad.

También respondió a quienes se preguntan qué hubiese pasado si no ordenan la intervención de ese escuadrón en ese punto.

“Tendríamos unos daños incalculables, hoy nos estarían criticando que la Policía no protege la vida ni los bienes de las personas, que no intervienen en marchas, que son comerciantes. Nosotros queremos mostrar la realidad, cómo transcurrió este evento, no estamos sindicando A Gareth de que esté haciendo vandalismo. Hasta que no tengamos el suficiente material probatorio no lo diremos”, aseguró Gómez.