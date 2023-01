“Estoy muerta del pánico, temo por mi vida”: mujer que había denunciado a ‘el Bizco’

Se atrevió a hablar públicamente, pero el rompevidrios quedó libre. Ahora, angustiada, dice: “lo que me pase va a ser responsabilidad del Estado”.

Ana Milena Hoyos dio la cara en redes sociales para denunciar que, para asaltarla, ‘el Bizco’ había amenazado con apuñalar a su hija en medio de un trancón, en el norte de Bogotá.

La noticia de la captura del señalado criminal le dio serenidad, pero esa tranquilidad duró tan poco como la detención del sujeto, que quedó libre sin siquiera haber sido llevado ante un juez de control de garantías.

Ante esta situación, la mujer afirma en esta entrevista con Noticias Caracol que se siente indefensa.

“Cómo es posible que primero ponemos una denuncia pública para que la Policía se mueva, la Sijín da respuesta, hacen la captura y lo dejan libre”, reprochó con indignación.

Pero más allá de la frustración, existe un miedo por las posibles acciones que este hombre pueda tomar: “lo peor de todo es que ya di la cara públicamente. En cualquier semáforo o ‘el Bizco’ o cualquier persona de estas bandas rompevidrios van a querer tomar represalias en contra mía y de mi familia”.

“Lo que me pase a mí va a ser responsabilidad directa del Estado y de las autoridades, porque son ellos los que me tienen que dar en este momento seguridad y protección”, sentenció al tiempo que hizo un llamado a la justicia: “hasta que no se reforme la ley y no den realmente penas acordes a estos delitos, no vamos a poder tener una seguridad”.

Así mismo, dejó una reflexión: “por qué en vez de estar reparando víctimas no evitamos que haya nuevas. ¿Por qué en países como China no roban? Porque, cuando cometes el delito, te cortan la mano. No entendiste y lo sigues haciendo, te cortan la otra”.

Por qué quedó libre ‘el Bizco’

El fiscal que asumió la captura justificó que el presunto delincuente no ejerció ningún tipo de violencia contra su víctima, no la amenazó, no la agredió y tampoco rompió el vidrio del carro.

Es necesario recordar que el hombre fue capturado por haber tomado 40 mil pesos que se encontraban en el vehículo de una mujer que estaba varada en la calle 160 con autopista Norte.

Además de que no hubo agresiones, el fiscal consideró que, pese a que las autoridades le venían siguiendo la pista desde hace varias semanas, alias ‘el Bizco’ no tenía orden de captura y las pruebas que en ese momento aportaron los investigadores no eran suficientes para buscar una medida de aseguramiento.

Así las cosas, el hombre ni siquiera fue presentado ante un juez de control de garantías. Lo que hizo la Fiscalía fue una anotación en la que queda consignado que el capturado cometió un hurto simple y le tomaron todos los datos.

Fuentes de la Policía explicaron que al sujeto se le llevó a cabo un proceso penal abreviado que consiste en que el fiscal, el defensor y el delincuente llegaron a un acuerdo en el que el capturado acepta el hurto y se compromete a reparar a su víctima. Por estas razones fue dejado en libertad.

No obstante, la institución advierte su extrañeza por la decisión del fiscal de no llevarlo ante un juez de control de garantías para solicitar una medida de aseguramiento en su contra, toda vez que tiene antecedentes por hurto y porte de estupefacientes.

Así mismo, se pudo determinar que el capturado, considerado como uno de los más peligrosos rompevidrios de la ciudad, no es integrante de una banda organizada. Vive al día y camuflado entre recicladores y vendedores.

