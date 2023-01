Estremecedor relato: así fue cómo la atleta Jennifer Plazas fue asesinada por su esposo

Fiscal narró la manera como Andrés Gómez Uriza apuñaló y lanzó desde un octavo piso a la víctima, frente a su hija. Podría pagar más de 50 años de prisión.

Para el ente acusador, es evidente que Gómez Uriza ejerció violencia psicológica y física en contra de su pareja y que, no contento con las múltiples agresiones que le propinó durante su convivencia, le arrebató la vida.

“Se probó que fue él quien previo a su muerte la apuñala en repetidas ocasiones, tal como fue presentado, con diferentes elementos cortopunzantes, y termina arrojándola por el balcón de su apartamento (en un octavo piso)”, indicó la fiscal que investigó el homicidio, ocurrido en junio de 2018 en Bogotá.

Añadió que este sujeto atacó a la atleta delante de su hija y que ella no se defendió y aguantó todo el maltrato para evitar que su pequeña hija sufriera alguna agresión.

Indicó, así mismo, que no valieron los ruegos de la familia de Jennifer ni de la misma Policía, la cual tuvo que ingresar a la fuerza al apartamento para tratar de evitar el crimen, aunque ya era tarde.

La investigación también arrojó que Jennifer Andrea tenía evidencias del maltrato en el cuerpo, “de estrangulamiento (…) en sus manos no había huellas de defensa. La disminuyó totalmente y así le causó la cantidad de heridas en abdomen, cuello y tórax”.

