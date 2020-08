Estudiante denuncia acoso de profesor de U. Nacional: “dijo que me dejara consentir como los gatos”

Varios estudiantes decidieron hacer públicas las denuncias, con nombres propios, contra profesores por supuestos casos de acoso sexual.

Uno de esos informes se conoció en el departamento de Antropología de la Universidad Nacional, en Bogotá. Siete profesores fueron acusados por 31 estudiantes que consignaron en un documento sus testimonios.

Las víctimas contaron sus casos, que van desde presuntas represalias académicas y morboseo durante las clases hasta tocamientos. Aseguran que esos hechos les provocaron afectaciones psicológicas que incidieron en su rendimiento académico.

Las denuncias fueron impulsadas por la Comisión Feminista y de Asuntos de Género del departamento de Antropología de la Universidad Nacional y, según la representante, han tenido una respuesta débil por parte de las directivas, aunque este centro asistencial activó el protocolo para investigar los casos.

“A nuestro derecho de petición respondieron que la veeduría disciplinaria iba a investigar los casos, la veeduría se comunicó con nosotros a principios de este mes diciéndonos cuál era su función, pero hasta el día de hoy llega un correo a la comisión solicitando los testimonios y los datos de las personas que sustentaron el informe”, dice Mónica Godoy Ferró, antropóloga impulsadora de la denuncia.

La misma comisión feminista entregó un segundo informe sobre violencia sexual en la misma facultad de Antropología, soportado con un derecho de petición, con nuevos casos de posibles víctimas.

“Estos estudiantes señalan como posibles acosadores a los mismos profesores señalados en el primer informe: el profesor Gerardo Ardila, Virgilio Becerra, Augusto Gómez, Gaspar Morcote, Fabián Sanabria y aparece un nuevo nombre de la facultad de Odontología, que se llama Ricardo Parra, quien ofrece una materia que se llama odontología forense, que ven optativamente estudiantes de antropología”, explica Godoy.

Testimonios

Uno de estos estudiantes, registrado en el informe como JSG, dejó su testimonio desde el anonimato, relacionado con el profesor Fabián Sanabria: “Esa noche me dijo que tenía cara de gato y que como los gatos me dejara consentir para librar la tensión que tenía, que por qué era tan bravo y tenía rabia, que no me iba a hacer daño y que no creía que yo era heterosexual, que lo dejara consentirme. Ante mi negativa (...) me propuso un trabajo en el Icam (...), después de muchas maromas me invitó a su apartamento, donde yo ingenuamente fui, intentó acosarme (...) tomó represarías ante mi negativa, me hizo despedir de mi trabajo”.

Según la activista Godoy, tres de los profesores denunciados fueron supuestamente relevados de su cargo mientras se adelantan las debidas investigaciones.

El profesor Fabián Sanabria se refirió así a las acusaciones: “Demostraré mi inocencia ante la justicia y ante la opinión e invito a la señora Godoy Ferró a que se retracte públicamente de haber consignado calumniosamente mi nombre allí. Si tiene pruebas, la invito a que me demande penalmente porque me defenderé hasta las últimas consecuencias de aquellos que pretenden callar mi opinión, mi pensamiento y no lo lograrán”.

Situación en universidades privadas

Las denuncias no son solo en la Universidad Nacional. Un mural en la Universidad Javeriana da cuenta de casos similares, allí una de sus alumnas venció el miedo y dejó su voz testimonial.

“Esto pasó cuando yo tenía 18 años estaba recién entrada a la universidad. En clase de Física el profesor hizo un ejemplo y el ejemplo era que él y yo estábamos en una piscina, el ejemplo no tenía nada que ver con lo que quería explicar y simplemente quiso hacer ese comentario (...) Un año después me enteré que ese mismo profesor le hizo un comentario a la monitora de la materia diciendo que mi labial no lo dejaba concentrarse”, contó una estudiante del claustro.

Otros testimonios se ven en las redes sociales convertidas en espacios de denuncias anónimas. En esos señalamientos han salido a relucir dos profesores.

“En la Universidad Javeriana rechazamos todo tipo de violencia y discriminación (...), sin embargo, es muy importante que a pesar de la existencia de este protocolo no podemos tomar acciones correctivas frente situaciones de violencia y discriminación si no usamos los mecanismos y las rutas que hemos diseñado para este fin, es por eso que los invitamos a conocerlo más y usarlo más”, explicó Mónica Silva, vocera de la Universidad Javeriana.

Al no existir una denuncia formal por parte de las presuntas víctimas de acoso, afirma la universidad, los profesores siguen vinculados y dictando clases.

Los movimientos estudiantiles #MeToo también han crecido en universidades como Los Andes. En este centro educativo activaron un protocolo para prevenir, acompañar, sancionar o reparar a quienes sean víctimas de estos casos.