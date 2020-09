Estudiante denuncia que policías lo golpearon y robaron durante disturbios en Bogotá

Tras las horas de caos en Bogotá, se siguen conociendo denuncias sobre abuso policial. Juan Camilo Rubiano, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Central, asegura que varios policías lo atacaron cuando estaba registrando los disturbios.

“Me golpearon entre varios policías, me robaron el celular, la cámara Go Pro, mi caso, me robaron todo y me dejaron golpeado”, contó el universitario en un video.

Agregó que una familia le prestó auxilio y lo recibió en su casa.

Frampier Charry Clavijo, de 23 años, también resultó gravemente herido en medio de la gresca en Bosa Piamonte.

"Se está debatiendo entre la vida y la muerte, le destruyeron el estómago, el colon, los intestinos. Había unos policías escondidos detrás de un sitio para Justicia y Paz … cogieron al amigo de mi hijo y le dieron un cachazo. Como mi hijo arrancó a correr y se les soltó a ellos, le dispararon", cuenta Blanca Clavijo, mamá del joven herido.

En las redes sociales también se ven videos en los que varios uniformados agreden a un hombre, que dijo no participar en los enfrentamientos.