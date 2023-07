Estudiante que habría golpeado a profesora en Bogotá terminó incapacitada

La denuncia de agresión física y verbal que hizo una maestra , señalando como responsable a una de sus estudiantes en un colegio del distrito en Bogotá, puso sobre la mesa el creciente irrespeto a la autoridad. ¿Qué está pasando con el respeto a los maestros? Noticias Caracol consultó con académicos.

La profesora Dalia denuncia que fue víctima del ataque de una estudiante. Cuenta que ocurrió en un colegio distrital ubicado en la localidad de Fontibón, cuando le decomisó el celular en clase.

“Le dije ‘por favor te vas de mi clase’, no quiso hacerlo. Yo tomo el celular con mis manos y de un momento a otro se me abalanza de una forma violenta, me arrincona, me empuja, empieza a esculcarme desesperada”, dijo la docente sobre el ataque.

Pero no solo la profesora resultó lesionada. La estudiante fue incapacitada tres días, razón por la cual quienes comparten su conocimiento frente al tablero piden que se investigue el caso a fondo, aunque aseguran que el respeto por la academia va en decadencia.

Publicidad

“Quiero hacerles una invitación a todos los estudiantes de Colombia, de colegios y de universidades, al respeto a todos y cada uno de sus docentes y de la labor que desde la docencia ejercemos en Colombia”, indicó el educador César Cano.

Por otro lado, el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, Kenneth Burbano, destacó que la convivencia escolar debe regularse por manuales construidos por comunidades educativas.

“Sin duda se debe respeto a los profesores, pero con todo, él que está formando es el educador, aunque con obligaciones y compromisos mutuos”, anotó.

Publicidad

La Secretaria de Educación rechazó el ataque de la estudiante, pero señaló que la alumna también fue agredida, por lo cual investiga lo ocurrido.

Además, agregaron que no hay ninguna directriz para impedir que el estudiante manipule el celular en el aula de clase.