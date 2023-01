Estudiantes hacen 'vaca' para ayudar a conductor en Bogotá al que vándalos le rompieron un espejo

"Así es que se arreglan las cosas", aseguró la víctima, luego de que manifestantes le dieran billetes de 2.000 y algunas moneditas.

El conductor denunció que, en medio de las protestas de este martes, fue atacado por vándalos en Bogotá.

"Me dijeron que pitara y me rompieron el espejo. Si no pito, me acaban el carro. ¿Para qué están luchando? ¿Para dañar? Nadie tiene la culpa, pero yo sí tengo que pagar lo que ellos dañan.Y ahora cuando les cobro, cuando les digo que ayuden a pagar el espejo, casi todos salieron corriendo", recalcó.

De inmediato, se le acercaron los estudiantes y le dijeron: "Amigo, hicimos 'vaca'. No será mucho, pero..". A lo que él contestó: "Si ven, así es que se arreglan las cosas".

El gesto fue resaltado por el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien afirmó que "solo con autocontrol y cultura ciudadana lograremos tramitar nuestras diferencias de manera pacífica".



En la marcha sobre la Boyacá unos vándalos rompieron el espejo de un conductor que solo quiere trabajar.



Un grupo de estudiantes hizo una colecta para compensarlo por su daño. Solo con autocontrol y cultura ciudadana lograremos tramitar nuestras diferencias manera pacífica pic.twitter.com/hhpOCBP8M5 — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) January 21, 2020