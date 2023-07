Estudio reveló cuáles son las estaciones de Transmilenio más inseguras

Un reciente estudio de la Personería de Bogotá reveló cuáles son las 50 estaciones de Transmilenio más peligrosas, un tema preocupante para los usuarios que cada vez más se sienten inseguros de transitar en el sistema masivo de transporte de la capital de Colombia.



Dentro de estas se encuentran la Avenida Jiménez, Universidades, Portal Norte, Banderas, Las Aguas, Marly, Calle 72, Calle 26 y Calle 100.

En Noticias Caracol entrevistamos a algunos usuarios para conocer su percepción sobre la seguridad en el Transmilenio y qué costumbres han adaptado para proteger sus pertenencias.

“Me siento muy insegura. Esta es una ciudad muy insegura, hace poco me robaron y desde ahí estoy totalmente alerta a toda la gente”, sostuvo la ciudadana Luisa Gómez.

“Como joven y como mujer me siento a veces insegura, pero es en ciertos sectores de la ciudad. Por eso prefiero salir a ciertas horas cuando haya luz, acompañada”, expresó Lucía Rincón.

Publicidad

Según el estudio realizado por la Personería de Bogotá, en el 2022 se presentaron más de 18.000 robos a personas dentro de Transmilenio y en lo que va del 2023 ya se registran más de 1.100 hurtos.

“Los delitos sexuales han aumentado en un 50% durante el tiempo analizado, comparado con tiempos similares antes de la pandemia. El 52% de las personas entrevistadas confesaron que se sienten inseguras y el delito que más se presenta es el hurto a celulares. De esas personas a las que les roban su celular, la mitad no lo denuncian”, aseguró Jorge Blanco, personero delegado de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Según el informe, el 66% de hurtos se presenta bajo la modalidad del cosquilleo; el 18%, por raponazo, y el 15%, por atraco.

Publicidad

“Hay 800 cámaras de seguridad, de las cuales hay 215 que no sirven. Es necesario que se haga un mantenimiento oportuno y se enfoquen en los puentes que comunican las estaciones de Transmilenio”, puntualizó Blanco.

“Desafortunadamente aquí nos toca como al ganado, encarrilados porque no aprendimos y ya toca a las malas”, lamentó Inés Ballesteros. “Ya me ha pasado que me han abierto el bolso, entonces la mejor forma de evitar que lo roben a uno es llevar el bolso adelante”, agregó Mayerly Paez.

Ante la problemática, Transmilenio asegura que ha adelantado acciones para garantizar la seguridad de los tres millones de usuarios que se transportan a diario. Según la entidad, hay alrededor de 1.400 uniformados patrullando todas estas estaciones y se triplicó el número de gestores, quienes son los encargados de recibir las quejas y reclamos de los usuarios.

“Se han logrado desarticular 18 estructuras criminales, mejorando la seguridad del sistema. Así mismo, el informe indica que hay una disminución en la percepción de inseguridad, pasando de un 88% en el 2019 a un 68% en esta materia”, señaló el coronel Jader Llerena.