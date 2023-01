Eventos y programación Festival de Verano Bogotá 2019

El Festival de Verano de Bogotá contará con más de 200 actividades entre el 3 y 11 de agosto.







Eventos del Festival de Verano 2019

Sábado 3 de agosto

Parque Simón Bolívar - calle 63 con carrera 60

Travesía Bicentenaria: recorrido controlado y sin costo entre el parque Simón Bolívar y el Puente de Boyacá. 6:00 a.m. a 1:00 p.m. Inscripción previa sin costo.

Megagranja de verano: nueve estaciones con ponys, conejos, cerdos, terneros, camuros y llamas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Gimnasio de verano al aire libre: clases y rutina en máquinas a cargo de expertos. 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Playa de verano Desafío Caracol TV: espacio con música y actividades recreativas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Caminata ecológica de verano: recorrido guiado por senderos del parque. 9:00 a.m. a 12:00 a.m.

Muestra de las Fuerzas Militares: conozca equipos, armas y emblemas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carnaval de habilidades y sentidos: evento para sensibilizar al público sobre las diferentes discapacidades. 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Reto Aventura: conozca más sobre los campamentos y sus técnicas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Verano bubble: deporte en esferas gigantes.

Festival gastronómico IPES: aeróbicos, grupos artísticos, concursos y lo mejor de los platos típicos de las plazas de mercado. Templete. 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Gran reto de guerreros: pista de obstáculos para mayores de 18 años. 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Inscripción previa sin costo.

Esquí de verano mi primera clase: experiencia para niños entre 8 y 15 años. Lago 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fundación Gilberto Alzate Avendaño - carrera. 3 No. 10 - 27

Programación artística Pet Friendly- Fuga: concierto y visitas guiadas para público acompañado de su mascota. 10:30 a.m. A 1:00 p.m.

Parque de los Novios - calle 63 con carrera 36a

Gimnasio de verano al aire libre: clases y rutina en máquinas a cargo de expertos. 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Festifantasía Mundo Magick: cinco estaciones con pista de hielo, cine domo, salto al vacío, entre otros. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Participación libre.

Unidad Deportiva El Salitre UDS - calle 63 con avenida 68

Festival infantil de béisbol: torneo sub12 con las mejores novenas de Bogotá. Diamante de béisbol. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Expofest Ntd: Exhibición de skateboarding, BMX, jugger, bicipolo, parkour, street workout, fútbol freestyle y slackline. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Jardín Botánico - calle 63 No. 68 – 95

Avistamiento de aves: recorrido para conocer especies y sus hábitos. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sácale jugo a la bicicleta: pedalea una cicla estática y obtén una bebida. Zona agroecológica. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Palacio de los Deportes - calle 63 con avenida 60

Boxeo en acción: el internacional Alexander Brand se despide de los cuadriláteros. 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Parque recreodeportivo El Salitre PRD – carrera 60 No. 63 – 65

Desafío de billar: torneo y exhibición de carambolas y precisión a cargo de expertos deportistas. Coliseo. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Biblioteca Virgilio Barco - calle 63 con avenida 60

Ludoteca de verano: diversión y entretenimiento para menores de 6 años. 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD – Calle 63 No. 59ª – 06

Final Unión E-Gammers de Colombia: encuentro de expertos en videojuegos. Salón principal. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingo 4 de agosto

Parque Simón Bolívar - calle 63 con carrera 60

Megagranja de verano: nueve estaciones con ponys, conejos, cerdos, terneros, camuros y llamas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Gimnasio de verano al aire libre: clases y rutina en máquinas a cargo de expertos. 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Playa de verano Desafío Caracol TV: espacio con música y actividades recreativas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Caminata ecológica de verano: recorrido guiado por senderos del parque. 9:00 a.m. a 12:00 a.m.

Muestra de las Fuerzas Militares: conozca equipos, armas y emblemas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carnaval de habilidades y sentidos: evento para sensibilizar al público sobre las diferentes discapacidades. 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Reto Aventura: conozca más sobre los campamentos y sus técnicas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Verano bubble: Deporte en esferas gigantes

Festival gastronómico IPES: aeróbicos, grupos artísticos, concursos y lo mejor de los platos típicos de las plazas de mercado. Templete. 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Tribogotá: observa a los ‘Iron Man’ en competencia de triatlón en diferentes distancias y categorías. 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

Gran reto de guerreros: pista de obstáculos para mayores de 18 años. 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Inscripción previa sin costo.

Conciertazo de verano: Jorge Celedón, Nelson Velásquez, Yeison Jiménez, Farid Ortiz, Alzate, Jessi Uribe, Omar Geles, Pipe Bueno, Rafael Santos, Arelis Henao, Maía, Karen Lizarazo y Ana del Castillo. Entrada desde las 10:00 a.m. Mayores de 14 años. Plaza de Eventos. 1:00 p.m. a 9:30 p.m.

Parque de los Novios - calle 63 con carrera 36a

Gimnasio de verano al aire libre: clases y rutina en máquinas a cargo de expertos. 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Festifantasía Mundo Magick: cinco estaciones con pista de hielo, cine domo, salto al vacío, entre otros. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Participación libre.

Biblioteca Virgilio Barco - calle 63 con avenida 60

Ludoteca de verano: diversión y entretenimiento para menores de 6 años. 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Parque El Tunal - calle 48 B sur No. 22A 70

Capital crit: participa en una competencia ciclística para mayores de 18 años. Cupos limitados. 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Unidad Deportiva El Salitre UDS - calle 63 con avenida 68

Festival infantil de béisbol: torneo sub12 con las mejores novenas de Bogotá. Diamante de béisbol. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Expofest Ntd: exhibición de skateboarding, BMX, jugger, bicipolo, parkour, street workout, fútbol freestyle y slackline. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Parque recreodeportivo El Salitre PRD – carrera 60 No. 63 – 65

Desafío de billar: torneo y exhibición de carambolas y precisión a cargo de expertos deportistas. Coliseo. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Jardín Botánico - calle 63 No. 68 – 95

Picnic literario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sácale jugo a la bicicleta: pedalea una cicla estática y obtén una bebida. Zona agroecológica. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Plaza Santamaría - carrera 6 No. 26 – 50

Fitness de verano: participa de sesiones dirigidas de actividad física. 9:00 a.m. a 12:00 a.m.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD – Calle 63 No. 59ª – 06

Final Unión E-Gammers de Colombia: encuentro de expertos en videojuegos. Salón principal. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cayetano Cañizares - carrera 80 No. 40B - 21 sur

Campeonato Nacional Fútbol Sala: torneo sub 20 masculino con la presencia de 10 delegaciones. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lunes 5 de agosto

Parque Simón Bolívar - calle 63 con carrera 60

Megagranja de verano: nueve estaciones con ponys, conejos, cerdos, terneros, camuros y llamas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Playa de verano Desafío Caracol TV: espacio con música y actividades recreativas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Verano bubble: deporte en esferas gigantes

Festival gastronómico IPES: aeróbicos, grupos artísticos, concursos y lo mejor de los platos típicos de las plazas de mercado. Templete. 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Parque de los Novios - calle 63 con carrera 36a

Festifantasía Mundo Magick: cinco estaciones con pista de hielo, cine domo, salto al vacío, entre otros. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Participación libre.

Unidad Deportiva El Salitre UDS - calle 63 con avenida 68

Festival infantil de béisbol: torneo sub12 con las mejores novenas de Bogotá. Diamante de béisbol. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cayetano Cañizares - carrera 80 No. 40B - 21 sur

Campeonato Nacional Fútbol Sala: torneo sub 20 masculino con la presencia de 10 delegaciones. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Parque recreodeportivo El Salitre PRD – carrera 60 No. 63 – 65

Torneo infantil de rugby: certamen de rugby 7, en horario nocturno y con los mejores equipos de la ciudad. Cancha sintética. 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

La mayoría de los eventos en el festival de verano de Bogotá son gratuitos, desde acá puede descargar la programación oficial de la alcaldía .

Martes 6 de agosto

Biblioteca Virgilio Barco - calle 63 con avenida 60

Ludoteca de verano: diversión y entretenimiento para menores de 6 años. 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Parque de los Novios - calle 63 con carrera 36a

Festifantasía Mundo Magick: cinco estaciones con pista de hielo, cine domo, salto al vacío, entre otros. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Participación libre.

Cayetano Cañizares - carrera 80 No. 40B - 21 sur

Campeonato Nacional Fútbol Sala: torneo sub 20 masculino con la presencia de 10 delegaciones. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Parque recreodeportivo El Salitre PRD – carrera 60 No. 63 – 65

Torneo infantil de rugby: certamen de rugby 7, en horario nocturno y con los mejores equipos de la ciudad. Cancha sintética. 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

Parque Simón Bolívar - calle 63 con carrera 60

Megagranja de verano: nueve estaciones con ponys, conejos, cerdos, terneros, camuros y llamas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Verano bubble: deporte en esferas gigantes

Playa de verano Desafío Caracol TV: espacio con música y actividades recreativas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Festival gastronómico IPES: aeróbicos, grupos artísticos, concursos y lo mejor de los platos típicos de las plazas de mercado. Templete. 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Concierto Colombia 200 años: celebración del aniversario de Bogotá con la Orquesta Filarmónica y 12 artistas invitados. Mayores de 14 años con adulto. Plaza de Eventos. 6:00 p.m. a 9:30 p.m.

Show pirotécnico: treinta minutos con la mejor muestra de fuegos artificiales del país. Plaza de Eventos. 9:30 p.m. a 10:00 p.m.

Miércoles 7 de agosto

Parque de los Novios - calle 63 con carrera 36a

Gimnasio de verano al aire libre: clases y rutina en máquinas a cargo de expertos. 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Festifantasía Mundo Magick: cinco estaciones con pista de hielo, cine domo, salto al vacío, entre otros. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Participación libre.

Unidad Deportiva El Salitre UDS - calle 63 con avenida 68

Festival infantil de béisbol: torneo sub12 con las mejores novenas de Bogotá. Diamante de béisbol. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Plaza Santamaría - carrera 6 No. 26 – 50

Fitness de verano: participa de sesiones dirigidas de actividad física. 9:00 a.m. a 12:00 a.m.

Cayetano Cañizares - carrera 80 No. 40B - 21 sur

Campeonato Nacional Fútbol Sala: torneo sub 20 masculino con la presencia de 10 delegaciones. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Parque Simón Bolívar - calle 63 con carrera 60

Muestra de las Fuerzas Militares: conozca equipos, armas y emblemas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carnaval de habilidades y sentidos: evento para sensibilizar al público sobre las diferentes discapacidades. 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Reto Aventura: conozca más sobre los campamentos y sus técnicas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Verano bubble: deporte en esferas gigantes.

Playa de verano Desafío Caracol TV: espacio con música y actividades recreativas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Festival gastronómico IPES: aeróbicos, grupos artísticos, concursos y lo mejor de los platos típicos de las plazas de mercado. Templete. 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Megagranja de verano: nueve estaciones con ponys, conejos, cerdos, terneros, camuros y llamas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Gimnasio de verano al aire libre: clases y rutina en máquinas a cargo de expertos. 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Caminata ecológica de verano: recorrido guiado por senderos del parque. Entrada al parqueadero carrera. 60. 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Comparsa sueños encantados: una gran fiesta con teatro callejero, acrobacias y comparsas. 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Pikes scooter: divertida competencia en patinetas para duplas familiares. 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Celebración Semana de la Juventud: actividades recreativas e inflables para personas entre 14 y 28 años. 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Concierto góspel: Alex Zurdo, Danilo Montero, Christafary, Papel Maché, Generación 12, Su Presencia, Vision Remix y La Séptima. Entrada desde las 10:00 a.m. Plaza de Eventos. 1:00 p.m. a 9:30 p.m.

Jardín Botánico - calle 63 No. 68 – 95

Sácale jugo a la bicicleta: pedalea una cicla estática y obtén una bebida. Zona agroecológica. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Palacio de los Deportes - calle 63 con avenida 60

Festival nacional de porras: torneo con los mejores equipos bogotanos en las diferentes modalidades de competencia. 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Parque recreodeportivo El Salitre PRD – carrera 60 No. 63 – 65

Baile deportivo: exhibición con deportistas de la Liga Bogotana. Coliseo. 3:00 p.m. a 10:00 p.m.

Torneo infantil de rugby: certamen de rugby 7, en horario nocturno y con los mejores equipos de la ciudad. Cancha sintética. 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

Maratón de patinaje: exhibición con cientos de deportistas infantiles de clubes de la ciudad. Pista de patinaje. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Biblioteca Virgilio Barco - calle 63 con avenida 60

Ludoteca de verano: diversión y entretenimiento para menores de 6 años. 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Vías de Bogotá

Tobogán gigante en el festival: espectacular atracción de aproximadamente 350 metros de largo por 7 metros de ancho. Puente de la carrera 50 entre calles 26 y 44. 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Jueves 8 de agosto

Parque de los Novios - calle 63 con carrera 36a

Festifantasía Mundo Magick: cinco estaciones con pista de hielo, cine domo, salto al vacío, entre otros. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Participación libre.

Jardín Botánico - calle 63 No. 68 – 95

Sácale jugo a la bicicleta: pedalea una cicla estática y obtén una bebida. Zona agroecológica. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cayetano Cañizares - carrera 80 No. 40B - 21 sur

Campeonato Nacional Fútbol Sala: torneo sub 20 masculino con la presencia de 10 delegaciones. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Parque Simón Bolívar - calle 63 con carrera 60

Megagranja de verano: nueve estaciones con ponys, conejos, cerdos, terneros, camuros y llamas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Verano bubble: deporte en esferas gigantes.

Playa de verano Desafío Caracol TV: espacio con música y actividades recreativas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Celebración Semana de la Juventud: actividades recreativas e inflables para personas entre 14 y 28 años. 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Parque Mundo Aventura - carrera 71D No. 1 - 14 Sur

Mundo aventura de verano: convenio con este parque para disfrutar 10 atracciones gratis, por llegar en bicicleta. 6:00 p.m. a 00:00 a.m.

Unidad Deportiva El Salitre UDS - calle 63 con avenida 68

Clásica Esteban Chaves: disfruta de esta prueba ciclística de varias etapas con nuestros escarabajos. Velódromo. 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Vías de Bogotá

Ciclovía nocturna: el recorrido dominical se toma la noche y las principales vías de la ciudad con eventos culturales y pirotecnia. 6:00 p.m. a 00:00 a.m.

Viernes 9 de agosto

Parque de los Novios - calle 63 con carrera 36a

Festifantasía Mundo Magick: cinco estaciones con pista de hielo, cine domo, salto al vacío, entre otros. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Participación libre.

Jardín Botánico - calle 63 No. 68 – 95

Sácale jugo a la bicicleta: pedalea una cicla estática y obtén una bebida. Zona agroecológica. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Coberturas vegetales: recorrido ecológico por este ambiental escenario. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Biblioteca Virgilio Barco - calle 63 con avenida 60

Cometas en el cielo - festival nacional: exhibición con varios de los mejores exponentes colombianos y vuelo de cometas de todo tipo. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cayetano Cañizares - carrera 80 No. 40B - 21 sur

Campeonato Nacional Fútbol Sala: torneo sub 20 masculino con la presencia de 10 delegaciones. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Parque recreodeportivo El Salitre PRD – carrera 60 No. 63 – 65

Open Internacional de Rugby en silla de ruedas: modalidad del deporte paralímpico con presencia de equipos locales y de EE. UU. Coliseo. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Vías de Bogotá

Clásica Esteban Chaves: disfruta de esta prueba ciclística de varias etapas con nuestros escarabajos. 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Parque Simón Bolívar - calle 63 con carrera 60

Megagranja de verano: nueve estaciones con ponys, conejos, cerdos, terneros, camuros y llamas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Verano bubble: deporte en esferas gigantes.

Playa de verano Desafío Caracol TV: espacio con música y actividades recreativas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Celebración Semana de la Juventud: actividades recreativas e inflables para personas entre 14 y 28 años. 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Gimnasia folclórica: muestra folclórica de las zonas colombianas a cargo de personas en condición de discapacidad. 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Encuentro nacional de orientación: competencia para deportistas de esta disciplina con pruebas individuales y colectivas. 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Unidad Deportiva El Salitre UDS - calle 63 con avenida 68

Festival de danza del adulto mayor: muestra de danza y coreografía a cargo de grupos folclóricos de diferentes localidades. Coliseo. 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Noche temática - humor de verano: show para reír con Camilo Cifuentes. Ingreso libre. Cupo limitado. Coliseo. 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábado 10 de agosto

Parque Simón Bolívar - calle 63 con carrera 60

Megagranja de verano: nueve estaciones con ponys, conejos, cerdos, terneros, camuros y llamas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Verano bubble: deporte en esferas gigantes.

Playa de verano Desafío Caracol TV: espacio con música y actividades recreativas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Celebración Semana de la Juventud: actividades recreativas e inflables para personas entre 14 y 28 años. 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Encuentro nacional de orientación: competencia para deportistas de esta disciplina con pruebas individuales y colectivas. 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Gimnasio de verano al aire libre: clases y rutina en máquinas a cargo de expertos. 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Caminata ecológica de verano: recorrido guiado por senderos del parque. 9:00 a.m. a 12:00 a.m.

Carnaval de habilidades y sentidos: evento para sensibilizar al público sobre las diferentes discapacidades. 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Reto Aventura: conozca más sobre los campamentos y sus técnicas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Festival gastronómico IPES: aeróbicos, grupos artísticos, concursos y lo mejor de los platos típicos de las plazas de mercado. Templete. 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Esquí de verano mi primera clase: experiencia para niños entre 8 y 15 años. Lago 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cometas en el cielo - festival nacional: exhibición con varios de los mejores exponentes colombianos y vuelo de cometas de todo tipo. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Primer desafío 2kanes 2korazones una sola meta: participa con tu perro en esta divertida carrera. 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Inscripción previa sin costo

Competencia de calistenia: mejores exponentes de calistenia mostrarán sus habilidades en la gimnasia urbana en barras.8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Complejo Acuático - calle 63 No. 42 – 00

Buceo de verano: disfruta de una clase de buceo y diviértete bajo el agua. Cupo limitado. 9:00 a.m. a 12:00 m. y 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Nadando ando: encuentro de deportistas de escuelas del IDRD, con acuarumba y yoga. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Parque de los Novios - calle 63 con carrera 36a

Gimnasio de verano al aire libre: clases y rutina en máquinas a cargo de expertos. 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Festifantasía Mundo Magick: Cinco estaciones con pista de hielo, cine domo, salto al vacío, entre otros. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Participación libre.

Entre riendas: participa de una completa muestra folclórica de la cultura llanera, exhibición de caballos y feria gastronómica. Zona verde. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Plaza Santamaría - carrera 6 No. 26 – 50

Fitness de verano: participa de sesiones dirigidas de actividad física. 9:00 a.m. a 12:00 a.m.

Biblioteca Virgilio Barco - calle 63 con avenida 60

Ludoteca de verano: diversión y entretenimiento para menores de 6 años. 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Cayetano Cañizares - carrera 80 No. 40B - 21 sur

Campeonato Nacional Fútbol Sala: torneo sub 20 masculino con la presencia de 10 delegaciones. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Competencia dirt jump: habilidades en bicicleta sobre montículos de tierra. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Parque recreodeportivo El Salitre PRD – carrera 60 No. 63 – 65

Open Internacional de Rugby en silla de ruedas: modalidad del deporte paralímpico con presencia de equipos locales y de EE. UU. Coliseo. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Unidad Deportiva El Salitre UDS - calle 63 con avenida 68

Baloncesto Fiba 3x3: con 92 equipos de diferentes categorías y en emocionantes duelos. Canchas externas. 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Campeonato Distrital de Atletismo: mejores atletas de Bogotá en acción en las modalidades de pista y campo. Pista de atletismo. 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Palacio de los Deportes - calle 63 con avenida 60

Campeonato Panamericano de Karate: 600 deportistas de 16 países compiten en categorías infantil, juvenil y senior. 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Vías de Bogotá

Clásica Esteban Chaves: disfruta de esta prueba ciclística de varias etapas con nuestros escarabajos. 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Domingo 11 de agosto

Parque recreodeportivo El Salitre PRD – carrera 60 No. 63 – 65

Open Internacional de Rugby en silla de ruedas: modalidad del deporte paralímpico con presencia de equipos locales y de EE. UU. Coliseo. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Biblioteca Virgilio Barco - calle 63 con avenida 60

Ludoteca de verano: diversión y entretenimiento para menores de 6 años. 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Palacio de los Deportes - calle 63 con avenida 60

Campeonato Panamericano de Karate: 600 deportistas de 16 países compiten en categorías infantil, juvenil y senior. 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Jardín Botánico - calle 63 No. 68 – 95

Mercados campesinos: encuentra productos saludables que impulsan el desarrollo del campo.

Plaza Santamaría - carrera 6 No. 26 – 50

Fitness de verano: participa de sesiones dirigidas de actividad física. 9:00 a.m. a 12:00 a.m.

Parque El Tunal - calle 48 B sur No. 22 A 70

Carrera del Sur 10k: prueba atlética abierta a diferentes categorías. 7:00 a.m. a 12:00 m.

Parque de los Novios - calle 63 con carrera 36a

Gimnasio de verano al aire libre: clases y rutina en máquinas a cargo de expertos. 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Festifantasía Mundo Magick: Cinco estaciones con pista de hielo, cine domo, salto al vacío, entre otros. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Participación libre.

Entre riendas: participa de una completa muestra folclórica de la cultura llanera, exhibición de caballos y feria gastronómica. Zona verde. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Complejo Acuático - calle 63 No. 42 – 00

Buceo de verano: disfruta de una clase de buceo y diviértete bajo el agua. Cupo limitado. 9:00 a.m. a 12:00 m. y 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Nadando ando: Encuentro de deportistas de escuelas del IDRD, con acuarumba y yoga. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Unidad Deportiva El Salitre UDS - calle 63 con avenida 68

Baloncesto Fiba 3x3: con 92 equipos de diferentes categorías y en emocionantes duelos. Canchas externas. 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Campeonato Distrital de Atletismo: mejores atletas de Bogotá en acción en las modalidades de pista y campo. Pista de atletismo. 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Parque Simón Bolívar - calle 63 con carrera 60

Megagranja de verano: nueve estaciones con ponys, conejos, cerdos, terneros, camuros y llamas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Playa de verano Desafío Caracol TV: espacio con música y actividades recreativas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Gimnasio de verano al aire libre: clases y rutina en máquinas a cargo de expertos. 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Esquí de verano mi primera clase: experiencia para niños entre 8 y 15 años. Lago 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Desafío Bomberos: observa la exhibición de habilidades y equipos de estos héroes. Templete. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Caminata ecológica de verano: recorrido guiado por senderos del parque. 9:00 a.m. a 12:00 a.m.

Reto Aventura: conozca más sobre los campamentos y sus técnicas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Muestra de las Fuerzas Militares: conozca equipos, armas y emblemas. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Festival gastronómico IPES: aeróbicos, grupos artísticos, concursos y lo mejor de los platos típicos de las plazas de mercado. Templete. 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Verano bubble: Deporte en esferas gigantes. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Competencia de calistenia: mejores exponentes de calistenia mostrarán sus habilidades en la gimnasia urbana en barras.8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Primer desafío 2kanes 2korazones una sola meta: participa con tu perro en esta divertida carrera. 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Inscripción previa sin costo

Carnaval de habilidades y sentidos: evento para sensibilizar al público sobre las diferentes discapacidades. 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Cometas en el cielo - festival nacional: exhibición con varios de los mejores exponentes colombianos y vuelo de cometas de todo tipo. 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Recreovía de verano: aeróbicos y clases grupales dirigidas para todos los públicos. Talud. 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Comparsa sueños encantados: una gran fiesta con teatro callejero, acrobacias y comparsas. 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Desfile de comparsas: Bogotá siente la fiesta celebrando el Bicentenario. Desde las 12:00 p.m. Salida por la carrera Tercera calle 22 hasta la Plaza de Bolívar.

Concierto de verano La Kalle: Los Tigres del Norte, Peter Manjarrés, Pipe Bueno, Kvrass, Francy, Paola Jara, Jessi Uribe, Mike Bahía y Banda WC. Entrada desde las 10:00 a.m. Mayores de 14 años. Plaza de Eventos. 1:00 p.m. a 9:30 p.m.

Show pirotécnico: Treinta minutos con la mejor muestra de fuegos artificiales del país. Plaza de Eventos. 9:30 p.m. a 10:00 p.m.

Parque Nacional - carrera Séptima con calle 39

Clásica Esteban Chaves: disfruta de esta prueba ciclística de varias etapas con nuestros escarabajos. 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Cayetano Cañizares - carrera 80 No. 40B - 21 sur

Campeonato Nacional Fútbol Sala: torneo sub 20 masculino con la presencia de 10 delegaciones. 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Competencia dirt jump: habilidades en bicicleta sobre montículos de tierra. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



