Excandidato al Congreso protagonizó un nuevo y vergonzoso caso de ‘usted no sabe quién soy yo’

“Yo me gano 20 veces más que usted. Yo sí tengo carrera, soy especialista, no me gano un milloncito de pesos”, le dijo Hernando Zabaleta a una joven policía.

La bochornosa salida en falso se desató luego de que una patrullera de Tránsito le impusiera un comparendo al jurista, quien al parecer se encontraba mal estacionado en el sector de Cedritos, en el norte de Bogotá.

Visiblemente enfadado, Zabaleta Echeverry, amenazó a la uniformada con abrirle un proceso disciplinario.

“Fui candidato a la Cámara de Representantes de Bogotá. ¿Usted quiere su escándalo? Yo mañana voy a la Procuraduría a ver si usted tiene para el abogado, para defenderse, porque yo sí lo puedo hacer. ¿Me escuchó? Mañana tiene una quejita disciplinaria”, se escucha decir a Zabaleta en un video que se hizo viral en las últimas horas en redes sociales.

Incluso, el protagonista del episodio aseguró ser abogado de la Contraloría.

“Yo tengo mayor nivel educativo. Yo sí pasé por una universidad, por dos, y soy el abogado del contralor general”, agregó.

Dicha afirmación fue desmentida de tajo por la propia entidad de control fiscal. Sin embargo, durante la discusión, Zabaleta aseguró que su mamá también trabajaba en el organismo.

“Mami, usted me hace un favor. Mañana le manda un oficio al director de la Policía, a ver quién es el malo aquí. A ver quién es el que manda pues”, se escucha en la grabación.

Pero la andanada no paró ahí. Zabaleta además amenazó a la patrullera con hacerla retirar de la institución.

“La voy a hacer echar y ni siquiera en las empresas de seguridad va a conseguir trabajo”, dijo.

Consultado por Noticias Caracol, Hernando Zabaleta Echeverry intentó explicar el escandaloso episodio.

“La señora procede a imponerme el comparendo, yo reaccioné con un alto grado de indignación, de rabia, de dolor. Sentí que me estaba atropellando y que estaba siendo víctima de una injusticia. Desde ahí surgen unas palabras muy fuertes que pronuncié en contra de esta persona. Pero por estas palabras, obviamente, pido disculpas. Este no es mi comportamiento”, aseguró.

Por su parte, el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá dijo que no se tolerarán este tipo de irrespetos.

“Estamos iniciando también alguna demanda ante la Fiscalía General de la Nación por injuria y calumnia. Estas palabras que utiliza esta persona realmente desdibujan la imagen de trabajo que se realiza aquí en la Policía Nacional y especialmente en la seccional de Tránsito y Transporte”, declaró el coronel Rodolfo Carrero.

El oficial recordó que estacionar en una vía principal genera comparendo así no haya señalización.

