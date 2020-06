Exhabitante de la calle encontró en la vigilante de un hospital a la mejor profesora del mundo

Después de unos días en el hospital Jorge Eliecer Gaitán, Pedro, quien abandonó el colegio y se fue a vivir en las calles bogotanas durante 20 años, vio a Maromair Riaño, una vigilante que se cruzó en su camino para enseñarle a leer y escribir.

“Señora, será que usted me puede colaborar, es que yo no sé leer, le saqué un cuaderno y le mostré y ella pensó que yo me estaba burlando de ella”, contó Pedro sobre el primer encuentro con Maromair.

Para Riaño, como es conocida la mujer en el hospital, conocer a Pedro “fue una experiencia maravillosa, es un ser humano muy bueno que tiene la capacidad de aprender y tiene una letra muy bonita”.

Maromair reveló que “yo le pongo tareas cuando termino mi turno y nuevamente, a veces me llevo el cuaderno para mi casa, le pongo tareas en mi casa y cuando regreso antes de entrar a recibir mi turno le doy el cuaderno para que haga tareas en el día”.

Pedro ya fue dado de alta, pero, por su condición de persona en riesgo por el COVID-19, decidió quedarse en el hospital y seguir aprendiendo con la ‘profe’ Riaño.