Exhuman cuerpo de víctima de falsos positivos de Soacha sin autorización de la familia

Una madre de Soacha, cuyo hijo fue víctima de falsos positivos por parte del Ejército Nacional, denuncia que su cuerpo, que reposaba en un cementerio de Bogotá, fue exhumado sin su autorización.

La denuncia la hace la mamá de Daniel Alexander Martínez, cuyo cuerpo había sido enterrado en el cementerio Bosa Piamonte, en la capital del país.

Hace pocos días, cuando fue a visitar la tumba de su hijo, se enteró de que el cuerpo había sido retirado. El abogado de la familia y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aseguran que los restos de las víctimas hacen parte del material probatorio de la investigación que adelanta la Fiscalía desde 2008 y que no se pueden manipular sin una orden judicial.

“Él no se podía exhumar porque tenía orden judicial. No me dicen dónde lo tienen ni a dónde lo enviaron. Esto me parece muy grave y muy injusto porque a ninguno le dijeron nada, no nos llamaron. Estamos esperando noticias para saber dónde dejaron el cuerpo”, aseguró Gloria Astrid Peláez, mamá de la víctima de falsos positivos.

Desde la administración del cementerio manifestaron que el cuerpo sigue dentro del camposanto, pero que fue exhumado por una deuda que supera los 5 millones de pesos.

La familia pide apoyo al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía y a la JEP.

