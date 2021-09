Expareja de Nilson Díaz dice que noticiero la malinterpretó y que no sabe dónde está Sara Sofía

Yenny Andrea Cardozo, expareja de Nilson Díaz, habló con Blu Radio sobre la situación que vive ahora porque no sabe nada de sus cuatro hijos tras la desaparición de Sara Sofía Galván y lo que dijo sobre el posible lugar donde estaría la bebé.

“Los medios malinterpretaron mis palabras. No puedo asegurar algo que no sé, que no viví, porque no tuve el gusto de conocer a Sara Sofía, no conocí a esta señora Carolina”, afirmó la mujer, que en días pasados supuestamente había dicho conocer el paradero exacto del cuerpo donde había sido enterrado el cuerpo de la bebé.

En dicha entrevista dada a un noticiero de televisión, manifestó que creía que los restos de Sara Sofía estaban sepultados junto a un matorral donde Nilson Díaz acostumbraba a consumir vicio.

“Pienso en que pudo haber hecho esto porque me baso en lo que lo conocí”, dijo ahora a mujer.

“No me involucro más en el tema de la niña Sara Sofía porque no sé qué pudo haber pasado, me baso en lo que yo conocí a Nilson”, continuó.

¿Dónde están los cuatro hijos de Nilson Díaz?

Publicidad

Esa es la pregunta que se hace Yenny, que dijo que perdió la custodia de los cuatro niños hace algunos años “porque el lugar donde vivo, Ciudad Bolívar Tres Reyes, es un sector pesado”.

“Las funcionarias de Bienestar de una vez se pegan de eso y dicen que no tengo a mis hijos en un lugar seguro”, sostuvo.

“Me critican a mí por vivir en un barrio pesado” mientras que Nilson Díaz, afirmó, “vivía en un pagadiario (…) Vivían en unos camarotes donde vivían viciosos”.

Según Yenny, se le ordenó darle un mercado de 200 mil pesos mensuales a su expareja para alimentar a sus hijos, sentencia que cumplió los tres primeros meses y que luego dejó de cumplir al descubrir que su padre “mete a mis hijos en un comedor humanitario”.

“Todo lo que yo le doy lo vende, la ropa que le doy la vende”, sostuvo.

La expareja de Nilson Díaz dijo que tras lo ocurrido con Sara Sofía, Bienestar Familiar no le ha dado información sobre sus cuatro hijos.

Publicidad

“Voy para tres años que no veo a mis hijos desde que me vine para el pueblo donde me encuentro” y tras lo sucedido con la hija de Carolina Galván “Bienestar no me da razón”, afirmó.

“No me dicen dónde los tienen, no he podido tener una entrevista con mis hijos”, agregó.

Yenny manifestó que entiende “toda la problemática de este señor, que lo convierte en un monstruo, pero mis hijos no tienen que pagar las consecuencias”.

Blu Radio reveló que, según la información que ha podido confirmar, los cuatro niños estarían bajo la custodia de una tía de Nilson Díaz.

Expareja de Nilson Díaz habla de prostitución

Según Yenny, el padre de sus hijos sí la explotaba sexualmente.

Publicidad

“Empecé a ejercer la prostitución cuando me meto con este señor”, dijo.

Para ella, Nilson Díaz “se las conseguía prostitutas o las volvía prostitutas. Era el tipo de mujeres que le gustaban”.